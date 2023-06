On a essayé la seule voiture électrique qui fait plus de bruit qu’une thermique : écoutez son bruit

Dévoilée à la fin de l'année 2022, la nouvelle Abarth 500e, basée sur la Fiat 500 électrique, possède une étonnante fonctionnalité qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Elle est en effet dotée d'un générateur de son artificiel, reproduisant le bruit d'un moteur thermique. Mais comment ça marche vraiment et quel bruit ça fait ? On vous explique tout.

Lorsque Fiat dévoilait en 2020 sa 500 électrique, les fans de sportives s’inquiétaient. Qu’allait devenir Abarth, le préparateur attitré de la marque italienne, qui a fait de la transformation de la citadine son activité principale ? Car l’une des caractéristiques des modèles remaniés par la firme, c’est leur bruit, grâce à l’ajout d’un échappement Record Monza très apprécié par les fans.

Une surprenante fonctionnalité

Bonne nouvelle, Abarth va bel et bien survivre à l’électrification, alors que la division sportive a dévoilé en fin d’année dernière sa version remaniée de la 500e. Une déclinaison plus puissante forte de 155 chevaux que nous avons eu la chance de pouvoir essayer dans le cadre d’un essai sur route, mais aussi sur piste. L’occasion de tester son comportement, bien sûr, mais aussi de découvrir une fonctionnalité très étonnante.

En mars 2022, le constructeur demandait en effet de l’aide à ses fans afin de créer un son pour une future voiture sportive, qui se révèlera être l’Abarth 500e. Mais à vrai dire, les équipes de la marque avaient déjà commencé à travailler sur le sujet un peu plus tôt. Comme l’explique le constructeur dans un communiqué, ce projet a en effet nécessité pas moins de deux ans, dont six mois de travail en continu, avec une équipe dédiée.

Un chantier plus titanesque qu’on le pense. Car il ne suffit pas d’enregistrer le son d’une Abarth thermique et d’installer des haut-parleurs dans la voiture pour créer ce générateur de son numérisé. Même si le principe reste tout de même assez similaire dans les grandes lignes. Au total, ce ne sont donc pas moins de 6 000 heures qui ont été consacrées à l’analyse et à la création du son idéal pour cette Abarth 500e, en collaboration avec Sound Design Studios.

Mais comment arrive-t-on à créer un son aussi réaliste de toutes pièces ? Ça, c’est le travail du département NVH (Noise Vibration and Harshness, soit bruits, vibrations, secousses) du groupe Stellantis. Il s’agit de la même entité qui a validé le son mythique de la précédente génération thermique de l’Abarth 500.

Un son réaliste

Contrairement à ce que certains pourraient penser, le son de la sportive électrique n’a rien d’artificiel et n’a pas été conçu par ordinateur. Les équipes en charge du projet ont réellement enregistré le son du moteur et de l’échappement de la version à combustion interne, dans toutes les situations. À l’accélération, à la décélération, dans les virages, au freinage ou lors des passages de rapports.

Ces séquences ont ensuite été analysées et retravaillées afin d’extraire les fréquences nécessaires pour créer une sonorité distinctive. Ensuite, les diverses branches du département NVH ont monté une boucle sonore et amélioré les derniers détails. Puis le résultat a été testé sur une voiture statique afin d’être encore peaufiné pour avoir un rendu le plus réaliste possible. D’autres sons ont également été superposés pour créer le son que l’on connaît aujourd’hui.

Le générateur se veut proche du réel en s’adaptant aux différentes phases de la conduite. C’est-à-dire que le son ne sera pas le même selon que vous êtes en train d’accélérer ou de freiner, d’autant plus que l’intensité est indexée sur votre vitesse. Ce qui permet de donner un résultat réaliste lorsque l’on donne des coups d’accélérateur, comme vous pouvez le voir dans la vidéo réalisée par nos soins.

Mais comment ce son est-il diffusé ? À bord, celui-ci provient tout simplement des enceintes de la voiture, comme sur de nombreux autres modèles tels que la Porsche Taycan par exemple. Afin d’être aussi (et surtout) entendu à l’extérieur, un haut-parleur a également été installé à côté de la roue arrière gauche. Le son est alors très réaliste, et nous nous sommes même fait avoir en pensant qu’une voiture thermique arrivait tandis que nous avions le dos tourné ! À noter que le générateur peut être désactivé via le combiné numérique. Il faut cependant être à l’arrêt total pour le faire.

