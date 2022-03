Vous pouvez aider ce constructeur à choisir le son de sa future voiture électrique

Abarth lance un outil collaboratif, permettant aux fans du monde entier de l’aider à créer des sons pour sa future sportive électrique. Au total, trois bruits différents seront conçus, pour plusieurs usages.

Et si vous pouviez choisir le son que fera votre voiture électrique ? Si Tesla propose déjà cette fonctionnalité sur sa nouvelle Model Y, qui permet au conducteur de sélectionner le bruit du klaxon et celui diffusé lorsqu’elle est en mouvement, une autre marque souhaite aller encore plus loin. Il s’agit d’Abarth, division sportive de Fiat, notamment connue pour ses versions gavées aux hormones de l’iconique 500.

Désormais électrique, celle-ci devrait néanmoins toujours avoir droit à sa déclinaison hautes performances, comme l’a confirmé à demi-mot la firme au scorpion à travers un communiqué de presse. Et pour cause, celui-ci annonce la mise en place d’un outil collaboratif sur les réseaux sociaux baptisé « Performance Creator » (lien ici), permettant aux passionnés du monde entier de choisir les sons émis par cette future sportive zéro-émission.

Vote en ligne

Depuis juillet 2019, les voitures électriques doivent produire un son lorsqu’elles roulent à moins de 20 km/h. Si celui-ci est généralement banal (et parfois agaçant), Abarth souhaite se distinguer des autres constructeurs, en intégrant ses fans dans le processus de développement. Sur les réseaux sociaux de la marque, que ce soit Facebook, Instagram et TikTok, ces derniers seront donc invités à choisir parmi trois options.

La première, baptisée « Next Track », s’inspire de la Formula E, tandis que la seconde, nommée « Cyber Fun » s’adresse plutôt aux jeunes, avec un son rappelant l’univers des jeux vidéo. Enfin, le troisième choix se nomme « Rock’n’Roar » et plaira sans doute plus aux amateurs de guitares. La marque n’a pour l’instant pas précisé la durée de cette campagne de votes, qui devrait alors se poursuivre sur plusieurs semaines.

D’autres sons à venir

Dans le communiqué, le patron d’Abarth, Olivier François, souligne que « nous avons décidé de commencer par le son AVAS (Acoustic Vehicle Alert System) car nous voulons transformer un son légal conventionnel en une signature Abarth ». Plus tard, d’autres sons seront également soumis aux votes des internautes.

La firme au scorpion souhaite en effet impliquer ces derniers dans le choix de la sonorité de démarrage, ainsi que celle de coupure du véhicule.

