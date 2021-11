Comment Porsche veut que ses électriques fassent le même bruit qu’une thermique

Selon des documents consultés par CarBuzz, Porsche développerait un système d’échappement pour ses futures sportives électriques afin de reproduire la même signature sonore qu’un modèle thermique. Les puristes en seront ravis.

Le passage au 100 % électrique revêt des enjeux émotionnels importants pour les constructeurs et certains clients. Tourner le dos aux véhicules thermiques, c’est aussi faire une croix sur ce qui les caractérise et les différencie des voitures branchées : la signature sonore, frissonnante pour les plus puristes d’entre nous.

Porsche l’a bien saisi. Et en tant que constructeur d’automobiles sportives, où les performances et l’expérience de conduite sont placées au cœur de son cahier des charges, l’heure est de réfléchir à la problématique suivante : comment construire le futur en s’accrochant au passé.

Porsche n’est pas satisfait

Plus concrètement, la firme d’outre-Rhin souhaite faire de ses futures électriques des véhicules capables d’apporter la même émotion que son offre thermique. Comment ? En leur installant un nouveau système d’échappement qui reproduirait alors l’expérience sonore des Porsche traditionnelles.

Cette hypothèse à prendre au sérieux a été soulevée par CarBuzz, qui a pu consulter un dépôt de brevet. Le document éclaircit par ailleurs la vision du groupe allemand, qui estime que les systèmes d’aujourd’hui sont à la fois « limités en volume et en qualité sonore », « sans émotion » et « dominés par le bruit du roulement des pneus ».

Le constructeur de Stuttgart veut donc remédier à ce problème en installant un pot d’échappement ressemblant comme deux gouttes d’eau à celui d’une thermique. Ce simulateur sonore serait fabriqué en acier inoxydable et comporterait des haut-parleurs pour amplifier le volume sonore.

Un enjeu de taille

L’avenir nous dira si ce brevet n’aura été qu’un simple « bout de papier » ou un véritable projet destiné à prendre vie. La signature sonore des voitures électriques est en tout un cas un enjeu de taille pour certains fabricants, qui souhaitent à la fois avancer dans l’électrique sans pour autant froisser les puristes.

Porsche, de son côté, poursuit ses offensives et a récemment présenté les Taycan GTS et Sport Turismo, qui conservent leur caractère sportif tout en fournissant plus de 500 kilomètres d’autonomie. Un joli rayon d’action pour leur catégorie.

