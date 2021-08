Porsche Taycan 2022 : Android Auto, 25 km d’autonomie en plus et une surprise

La Taycan 2022 évolue ! Porsche introduit de nombreuses nouveautés, dont la mise à jour PCM 6.0, de nouvelles fonctions (le Remote Park Assist), une optimisation de l'autonomie et de nouveaux coloris.

Porsche continue de faire vivre sa gamme Taycan, ses voitures 100 % électriques. Pour cette rentrée 2021, plusieurs nouveautés ont été annoncées… dont une surprise, que vous pouvez découvrir en photo plus haut.

Android Auto, enfin !

Avec PCM 6.0, le système d’infodivertissement de Porsche, la Taycan obtient Android Auto, enfin ! Il s’agit de la version filaire, alors qu’Apple CarPlay fonctionne sans fil, néanmoins c’est une nouveauté bienvenue. D’autant que la mise à jour de PCM s’accompagne de nouveautés comme une interface modifiée, un système plus réactif, la possibilité d’utiliser l’assistant vocal de Google et un système de reconnaissance vocale avec un langage plus naturel.

Pour aller plus loin

Le nouveau PCM 6.0 pour Porsche 911, Cayenne et Panamera apporte Android Auto et une application Apple Music

Porsche améliore également la zone de connectivité avec Remote Park Assist, qui peut être utilisé pour contrôler à distance la voiture lorsque vous êtes juste à côté, par exemple pour la conduire dans les garages et les parkings étroits. C’est une nouvelle fonctionnalité que l’on a également sur les Tesla, le fonctionnement est le même. Le processus est effectué à l’aide de l’application Porsche Connect pour Android et iOS, ce qui nécessite que vous continuiez à appuyer sur le bouton dédié. Dès que l’utilisateur lâche prise, le Taycan arrête la manœuvre de stationnement.

Optimisation de l’autonomie

Autre nouveauté, la Taycan va offrir 25 kilomètres d’autonomie en plus. Il s’agit d’une optimisation, Porsche a réussi à réduire les pertes de trainée quand la voiture est en roue libre. Les fonctions de gestion thermique et de charge ont également été améliorées. La batterie haute tension peut maintenant être chauffée à une température légèrement plus élevée qu’auparavant avec le Porsche Charging Planner, c’est une méthode de préparation de la batterie avant de lancer une charge rapide.

De nouveaux coloris

Enfin, c’était la surprise, en plus des 17 coloris standards (contre 5 chez Tesla) et des 63 coloris personnalisés, Porsche ajoute des coloris d’origine : le bleu clair de lune métallisé, le vert acide, le rubis étoilé, le bleu riviera ou encore le viola métallique.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, la gamme Taycan est désormais très large avec de nombreux modèles. Nous avons récemment testé le Taycan Cross Turismo, la version break. Les tarifs démarrent à 85 543 euros et s’envolent bien au-delà des 200 000 euros en fonctions des options que vous choisirez.