Le nouveau PCM 6.0 pour Porsche 911, Cayenne et Panamera apporte Android Auto et une application Apple Music

Porsche vient de présenter PCM 6.0, son nouveau système d'infodivertissement. Il équipera les 911, la Cayenne et la Panamera, avec un gros lifting, une application native Apple Music et la prise en charge d'Android Auto.

Après avoir équipé la Taycan, Porsche vient de présenter la 6e génération de Porsche Communication Management (PCM 6.0) en tant que nouveau système d’infodivertissement développé pour la 911, la Cayenne et la Panamera. Le déploiement est prévu dès cet été.

Pas de PCM 6.0 pour les versions ultérieures, le matériel ne suit pas

On commence par une mauvaise nouvelle : pour les générations PCM existantes, une mise à jour vers la version 6.0 ne sera pas possible. Ce nouvel OS nécessite du matériel plus puissant, basé sur de nouveaux processeurs. Cependant, les véhicules vendus avec PCM 6.0 auront une base suffisante pour accueillir les futures mises à jour du logiciel. À l’avenir, Porsche souhaite installer des mises à jour logicielles « over the air » (OTA), c’est-à-dire via la connexion cellulaire 4G de la voiture — comme chez Tesla.

Un gros lifting de l’interface

Porsche en a profité pour effectuer un gros lifting : les écrans tactiles de 10 pouces (911) ou 12 pouces (Cayenne, Panamera) sont toujours utilisés dans la console centrale. La technologie sous-jacente et le logiciel ont été complètement renouvelés. Porsche a revu la police utilisée, les icônes des menus et des applications, ainsi que les couleurs.

Il y a de nombreux réglages, et des réglages spécifiques au véhicule peuvent être effectués, subdivisés en zones « Conduite », « Assistance », « Trajet » et « Confort ». La sélection des fonctions est supportée visuellement par des graphiques 3D avec des rendus en temps réel. Le système de navigation a également été revu, avec un nouveau marquage visuel et l’affichage des informations sur le trafic, qui peuvent désormais être effectuées plus précisément. Ce système de navigation combine deux moteurs de recherche : Porsche et Google, les deux font office de moteur de recherche central pour la navigation.

Commandes vocales, Apple Music et Android Auto

Porsche a également revu le fonctionnement de PCM 6.0 et les fonctions pour contrôler le véhicule : la commande vocale « Hey Porsche », le bouton sur le volant ou sur l’écran permettent d’activer l’assistant vocal. Cela permet de lancer des commandes pour changer la température à bord ou lancer une application spécifique.

De nouveaux services arrivent également, notamment d’Apple. Apple Music et les podcasts seront disponibles en tant qu’applications natives, vous n’avez donc pas besoin d’un smartphone dans la voiture pour les utiliser. Pour utiliser Apple Music et Apple Podcasts dans la voiture, il faudra juste associer son compte Apple à son compte Porsche et avoir les abonnements dédiés.

En plus de CarPlay sans fil, PCM 6.0 prend enfin en charge Android Auto. Porsche a peut-être identifié, entre temps, que certains de ses clients étaient équipés d’un smartphone Android. Dans le cas de Google, pour l’instant, cela reste une intégration filaire. Avec CarPlay et Android Auto, Siri ou Google Assistant sont également fonctionnels par commande vocale. L’assistant d’Apple ou de Google fonctionnera en parallèle de celui de Porsche avec les commandes vocales et physiques.