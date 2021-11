Porsche Taycan GTS et Sport Turismo : toujours de l’électrique sportif mais avec 504 km d’autonomie

Porsche introduit deux nouvelles variantes dans sa gamme électrique Taycan : une nouvelle version break Sport Turismo et une finition GTS, avec 517 chevaux sous le capot et une autonomie record de 504 km (pour sa catégorie).

Porsche continue de se concentrer sur la voiture électrique sportive. La Taycan GTS sera présentée au Salon de l’auto de Los Angeles, elle proposera jusqu’à 504 km (WLTP) avec une batterie de 93,4 kWh. Ils en profitent pour dévoiler une nouvelle version de carrosserie, la Taycan Sport Turismo, un mélange de Taycan Cross Turismo et de Taycan.

Deux nouvelles variantes de Taycan

La Taycan GTS se positionne au dessus de la Taycan 4S et en dessous des versions Taycan Turbo. Le véhicule offre une puissance jusqu’à 440 kW (598 chevaux via la fonction Overboost), la voiture devrait ainsi accélérer de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. Quant à la vitesse de pointe, elle est de 250 km/h. Les modèles GTS sont équipés d’une suspension pneumatique adaptative.

La Taycan GTS Sport Turismo a les mêmes performance que la Taycan GTS, mais a un nouveau design – une combinaison du Cross Turismo et de la Taycan normale. Comme sur la Cross, on a le côté break, la garde au toit à l’arrière est d’environ 45 mm supérieure à celle de la Taycan, et le volume de chargement sous le grand hayon est de plus de 1 200 litres. Par contre, les éléments de conception tout-terrain sont absents du Taycan Sport Turismo.

Il existe également une option avec un toit panoramique spécial pour la GTS. Grâce à un film à cristaux liquides, les utilisateurs peuvent passer du clair au mat. Le toit est divisé en neuf segments qui peuvent être connectés individuellement.

La Taycan GTS et la Taycan GTS Sport Turismo seront vendues à des prix qui débutent à 131 834 et 132 786 euros. Les deux variantes devraient être disponibles à partir du printemps 2022.

