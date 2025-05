Fiat présente une voiture électrique sans permis aussi pratique que mignonne

Fiat lève le voile sur une toute nouvelle voiture électrique d’un genre bien particulier. Baptisée Tris, celle-ci prend la forme d’un petit véhicule à trois roues conçues pour le transport de marchandises en ville. Et s’il n’est pour le moment pas prévu en France, son PDG semble pousser pour.

Crédit : Fiat

Le marché de la voiture électrique commence à reprendre tout doucement des couleurs en Europe. Et ce même s’il reste encore fragile en France, avec des ventes qui chutent légèrement. Cependant, les constructeurs continuent de lancer de nouveaux modèles, et pas seulement à destination des particuliers. Car les modèles zéro-émissions (à l’échappement) pour les professionnels sont aussi de plus en plus nombreux.

Un surprenant véhicule à trois roues

On pense évidemment aux poids lourds, qui continuent plus que jamais leur développement, mais pas seulement. Car si ces derniers sont indispensables pour transporter des marchandises, ils ne sont pas du tout conçus pour les livraisons du dernier kilomètre, et notamment dans les villes. Dans ce cas, ce sont des véhicules plus petits qui prennent le relais. C’est par exemple le cas de la Mobilize Bento, version « pro » de la Duo que nous avions essayée. Mais voici que cette petite auto a désormais une nouvelle rivale.

Celle-ci vient d’être dévoilée par le Fiat, dans un communiqué tout juste publié. Il s’agit d’un tout petit véhicule à trois roues, qui prend le nom de Tris. Une appellation qui fait en fait référence au mot « trifecta », qui signifie en latin « tiercé gagnant ». Et il est vrai sur le papier, ce petit triporteur 100 % électrique possède de nombreux atouts. À commencer par sa toute petite taille, puisqu’il ne mesure que 3,17 mètres de long. De quoi lui permettre de se faufiler absolument partout dans les villes.

Crédit : Fiat

Son style a également été particulièrement travaillé, et se montre étonnement séduisant pour un véhicule purement utilitaire. D’ailleurs, ce dernier s’inspire évidemment du fameux Piaggio Ape, lancé en 1947 et toujours produit à l’heure actuelle. Bien sûr, le dessin a été fortement modernisé, avec un design plus dans l’air du temps et de nouveaux feux à LED reconnaissable. Très pratique, le véhicule bénéficie d’un rayon de braquage riquiqui de seulement 3,05 mètres. Cependant, il fait tout de même preuve d’une très bonne polyvalence.

Et pour cause, Fiat précise qu’il bénéficie d’un espace de chargement de 2,25 m² environ. A noter que le véhicule possède un plancher plat qui peut accueillir une palette euro standard. Ce dernier se décline aussi en pick-up, afin de transporter toutes sortes de marchandises, telles que des fruits, du sable ou encore du mobilier. Une grande polyvalence, associée à une vraie robustesse. Le constructeur indique en effet que le Tris est protégé de la corrosion par une couche de zinc sous sa carrosserie.

Une autonomie correcte

Affichant un poids total autorisé en charge (PTAC) de 1 025 kilos, le nouveau Fiat Tris promet une capacité utile de 540 kilos. Ce qui est largement suffisant pour assurer les livraisons en ville. Sous son capot, il a le droit à une petite batterie d’une capacité de 6,9 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 90 kilomètres selon le cycle WMTC (World Motorcycle Test Cycle) dédié aux quadricycles légers, comme la Citroën Ami par exemple. La recharge s’effectue de 0 à 80 % en 3h30 sur une prise standard, ou 4h40 pour une charge complète.

Le petit triporteur électrique a le droit à un moteur électrique de 9 kW (environ 12 chevaux) et 45 Nm. Il atteint une vitesse maximale de 45 km/h. Son empattement allongé ainsi que ses pneus de 12 pouces assurent une bonne stabilité. À bord, le conducteur peut bénéficier d’un combiné d’instrumentation numérique de 5,7 pouces de même qu’une prise USB-C et d’un allume-cigare de 12 volts. En somme, nous retrouvons tout le confort nécessaire, sans artifices.

Crédit : Fiat

Malheureusement, le nouveau Fiat Tris est pour l’heure uniquement destiné à l’Afrique et au Moyen-Orient. Cependant, il pourrait bel et bien faire son arrivée en Europe au cours des prochaines années. C’est ce que laisse penser Olivier François, le patron de Fiat. Ce dernier explique que « nous sommes convaincus que son potentiel va bien au-delà : l’Europe pourrait être la prochaine, car ce type de solution intelligente et durable parle un langage universel ». Affaire à suivre donc pour ce curieux véhicule, dont le prix n’a pas encore été annoncé.