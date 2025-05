« Près de la moitié des camions en France pourraient être couverts » : cette étude a trouvé comment booster l’usage des camions électriques

Une récente étude menée par Transport & Environment indique que la grande majorité des transports de marchandises peuvent être réalisés en camion électrique. Et cela grâce à une solution simple : la recharge en dépôt. On vous explique tout.

Camion Renault Trucks

On parle souvent des voitures électriques, qui se développent à vitesse grand V en Europe et dans le reste du monde. Mais qu’en est-il des poids lourds zéro-émission (à l’échappement) ? Car il ne faut pas non plus négliger la logistique.

Et pour cause, selon les chiffres du gouvernement, le transport routier reste le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France. Il représente 32 % de ces dernières, se positionnant bien devant l’agriculture et l’industrie manufacturière.

Une solution plus propre

Pourtant, le marché des camions électriques est aussi en pleine expansion, grâce notamment aux efforts des constructeurs. Ils sont nombreux à s’y mettre, comme Mercedes, Renault Trucks ou encore MAN avec son eTGX que nous avions pu essayer. De plus, les opérateurs de bornes de recharge suivent aussi le mouvement. C’est par exemple le cas de Milence, qui a testé avec succès la charge à 1,1 MWh. De plus, de nombreuses stations voient le jour, permettant de créer de véritables corridors routiers 100 % électriques.

L’avenir du transport routier décarboné semble donc radieux, et c’est loin d’être terminé. C’est en tout cas ce qu’estime l’ONG Transport & Environment. Cette dernière vient en effet de publier une récente étude, dans laquelle elle indique qu’une majorité des trajets pourraient être effectués en camion électrique. Et pour cause, en Allemagne, 87 % de tous les voyages en poids lourds font moins de 150 kilomètres. Cela correspond à environ trois milliards de kilomètres par an.

Man eTGX // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Or, certains modèles dépassent désormais la barre des 600 kilomètres en une seule charge, comme le Volvo FH Aero et le Renault Trucks E-Tech T. De plus, le nombre de bornes continue à augmenter, conformément à la volonté de l’Union Européenne. Pour mémoire, Bruxelles a rendu obligatoire l’installation d’une borne tous les 120 kilomètres au moins sur les autoroutes pour les poids lourds électriques. En France, 77 % des trajets ont été inférieurs à 150 kilomètres au 2ᵉ trimestre 2023, toujours selon T&E.

Pour le moment, les camions électriques restent encore minoritaires sur les routes. Cependant, cela pourrait finir par changer. Les constructeurs estiment que ces véhicules devraient atteindre un tiers des ventes du segment des poids lourds d’ici à 2030.

Néanmoins, l’étude précise que 83 % des entreprises de transport en France sont des micro-entreprises. Or, ces dernières n’ont pas forcément les moyens financiers d’investir dans de nouveaux véhicules. Surtout que l’électrique coûte plus cher à l’achat.

Une idée maligne à développer

À l’heure actuelle, le principal obstacle au développement des camions électriques reste encore la recharge. Même si comme pour les voitures, ce souci l’est en fait de moins en moins. Et cela sera encore plus vrai au cours des prochaines années, grâce à une solution qui mérite d’être étudiée. Il s’agit de la recharge en dépôt, qui consiste tout simplement à installer des bornes directement au sein de l’entreprise de transport. Le but ? Pouvoir recharger le véhicule la nuit ou lorsqu’il n’est pas utilisé.

Selon T&E, « près de la moitié des camions en France pourraient être couverts par la recharge en dépôt et ne dépendraient pas des infrastructures de recharge publiques ». Cette solution pourrait rassurer les entreprises qui craignent de voir leurs chauffeurs tomber en panne, faute de trouver une borne.

Cependant, un obstacle se dresse encore, et pas des moindres. Car l’installation reste très onéreuse, surtout pour les petites entreprises. C’est pour cela que l’organisation insiste sur la nécessité de la mise en place d’aides gouvernementales pour ces dernières.

Volvo FH Aero Electric // Source : Volvo

De plus, T&E met aussi en avant la charge bidirectionnelle, qui est déjà bien développée pour les voitures particulières. Cette solution permet de remplir la batterie pendant les heures creuses et de réinjecter l’énergie non utilisée dans le réseau ou d’alimenter sa maison ou ses bureaux pendant les heures pleines.

Ce qui permettrait aux sociétés de réduire leur facture énergétique, qui a tendance à grimper au fil des années. Actuellement, il faut savoir que la France subventionne l’achat de camions électriques jusqu’à 50 000 euros par véhicule. Les bornes sont soutenues à hauteur de 15 000 euros. Reste à savoir si cela sera suffisant.