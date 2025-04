Les camions électriques sont en train de remplacer les diesels : la preuve avec cette nouvelle solution

Une nouvelle station-relais dédiée aux camions électriques vient d’être inaugurée sur l’autoroute A26. Elle est la première d’une longue série, afin de créer un corridor décarboné entre Lille et Avignon, sur 900 km. De quoi traverser la France en camion électrique.

Le marché de la voiture électrique continue encore et encore de se développer, avec des ventes qui repartent à la hausse en ce début d’année 2025. Mais ce n’est pas tout, car celui des poids-lourds zéro-émission (à l’échappement) est aussi en pleine expansion.

Une nouvelle solution pour le transport

En fait, la seule chose qui pourrait éventuellement freiner la multiplication de ces véhicules sur les routes, c’est l’autonomie. Un peu comme pour les voitures, en somme. Mais ce problème n’en est pas en fait pas réellement un, et il se résout de toute façon à vitesse grand V. Cela grâce aux constructeurs, qui proposent des modèles pouvant rouler longtemps d’une seule traite, comme le Volvo FH Aero. Ce dernier revendique alors pas moins de 600 kilomètres sans remplir la batterie. Mais ce n’est pas tout.

Et pour cause, les opérateurs de bornes de recharge ont aussi un rôle très important à jouer. Et ils le prouvent une nouvelle fois, comme l’indique un communiqué publié conjointement par le groupe Sanef, Engie et Ceva Logistics. Les trois entreprises spécialisées dans le transport et l’énergie se sont associées afin de donner naissance au Concept ECTN (European Clean Transport Network Alliance). Le but ? Créer un réseau autoroutier plus propre, en mutipliant notamment les stations de charge pour les véhicules de transport de marchandises.

Camion Renault Trucks

Selon le communiqué, ce concept « repose sur un changement d’organisation du transport de marchandises et une utilisation optimisée de camions électriques ». Et concrètement, comment cela se traduit il ? Et bien les trois partenaires veulent tout simplement développer massivement les stations-relais sur les autoroutes. Et le concept est très simple. Au lieu de brancher son véhicule et d’attendre de longues minutes que le camion soit rechargé, le chauffeur décroche sa remorque et c’est un autre camion déjà prêt qui prend le relais.

Il effectue ensuite le segment, et ainsi de suite jusqu’à la destination finale. Cette solution possède plusieurs avantages. Elle permet tout d’abord de réduire le temps d’attente des marchandises à la borne, et dont d’effectuer les livraisons plus rapidement. De plus, cette manière de procéder évite également aux chauffeurs d’effectuer de trop longues distances, comme c’est actuellement le cas. Mes conditions de travail sont améliorées, et les risques d’accidents liés à la fatigue au volant sont également considérablement réduits.



La première station d’une longue série

Tout ça, c’est sur le papier. Mais dans la pratique ? Et bien voilà que les trois entreprises partenaires viennent tout juste d’inaugurer la première station-relais du réseau. Celle-ci est située sur l’aire de Sommesous, sur l’autoroute A26. Elle se dote de deux points de charge capables de délivrer une puissance de 400 kW. Ce qui n’est pas sans nous rappeler la station inaugurée en 2024 par l’opérateur Milence, qui offre des performances identiques. La station de ce nouveau corridor devrait également monter en puissance.

Elle est en effet dimensionnée pour accueillir de nouvelles bornes, et surtout passer en Megacharging System (MCS). Un système qui permet tout simplement de délivrer plus de 1 000 kW. Et ce n’est pas fini, car d’autres stations sont en préparation, afin de créer un corridor reliant Lille à Avignon. Ce dernier est divisé en quatre segments, et chaque camion effectuera deux allers-retours par jour entre deux stations-relais. Ces dernières sont séparées d’environ 300 kilomètres, ce qui permet de ne pas manquer d’autonomie.

Man eTGX // Source : Man

Cette solution, qui diffère un peu du corridor qui sera mis en place entre Lyon et Barcelone possède de nombreux avantages. Outre la réduction de la fatigue évoquée plus haut, elle permet également de diviser par quatre les émissions polluantes liées au transport routier. Et la solution ECTN devrait encore se développer massivement. Avec un déploiement de 190 stations de ce type en Europe, cette alternative devrait permettre de réduire de 60 % les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Néanmoins, il est indispensable que les pouvoirs publics soutiennent financièrement cette initiative très coûteuse.