C’est du jamais vu : Volkswagen fait mieux que Tesla pendant que la R5 électrique brille de mille feux

Après une année 2024 très difficile, la situation commence à s’améliorer en 2025. Les ventes de voitures électriques repartent à la hausse en Europe au premier trimestre, et Volkswagen devient le leader du marché – même si la chute de Tesla semble s’estomper en mars.

Dire que le marché automobile est instable est un doux euphémisme. Et pour cause, la situation est loin d’être évidente en ce moment, et cela depuis quelques années déjà. Les ventes de voitures neuves ne sont pas au beau fixe, et c’est notamment le cas pour les autos électriques, qui ont passé une année 2024 compliquée.

Des chiffres encourageants

En 2024, les immatriculations avaient grandement stagné, plongeant certains constructeurs dans les difficultés. C’est le cas de Volkswagen, qui traverse une grande crise, ou encore de Tesla, dont les ventes ont dégringolé. Mais voilà que les choses commencent à aller un peu mieux de manière globale en ce début d’année 2025. Et ce conformément à ce qu’avaient prédit certains experts. C’est ce que confirment les récents chiffres publiés par Jato, spécialiste des données sur le secteur automobile. Ce dernier dévoile les immatriculations européennes du premier trimestre, et elles sont plutôt encourageantes.

Source : Tesla

En effet, la part de marché des voitures électriques a atteint les 16,9 % en Europe, soit une augmentation de 3,7 points par rapport à la même période en 2024. Les volumes de ventes ont quant à eux grimpé de 28 %. Une hausse particulièrement impressionnante, que l’on doit sans aucun doute à l’arrivée de nouveaux modèles sur les routes et dans les concessions. Une bonne nouvelle pour une industrie encore fragilisée, notamment par la concurrence chinoise mais également par des prix jugés trop élevés.

Mais alors, quels sont les modèles qui ont rencontré le plus de succès en ce début d’année en Europe ? Sans grande surprise, il s’agit une fois encore du Tesla Model Y. Le SUV électrique a été écoulé à plus de 15 000 exemplaires en un mois et 30 000 exemplaires sur le trimestre, ce qui en fait le leader des ventes sur le Vieux Continent. Cependant, tout n’est pas rose non plus, car ses immatriculations ont tout de même dégringolé de 49 % depuis le début de l’année.

Tesla Model 3 Performance // Source : Naël Fontaine – Frandroid

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Parmi eux, les polémiques liées à Elon Musk et le boycott de certains opposants, mais surtout l’arrivée de la nouvelle version restylée. Les clients préfèrent attendre son arrivée plutôt que de commander l’ancienne mouture, sans oublier la transition dans les usines. Il faudra donc voir dans les prochains mois ce qui en est des ventes de ce modèle star de la marque.

Celui-ci est suivi par la Tesla Model 3, qui a cumulé 23 000 immatriculations en Europe au premier trimestre. Ce qui correspond à une augmentation de 1 % par rapport à la même période en 2024.

Un classement stable

En février 2025, Volkswagen avait dépassé Tesla en termes de ventes européennes, toutes motorisations confondues. Et voilà que l’on assiste au mois de mars à un revirement de situation. La firme américaine reprend sa première place, qu’elle pourrait cependant ne pas garder bien longtemps.

Volkswagen ID.7 Tourer GTX

Et pour cause, si elle a écoulé 27 828 autos sur cette période, elle est talonnée par Volkswagen, qui n’a vendu que 2 000 autos de moins environ. Or, le constructeur allemand a vu ses immatriculations grimper de 118 %, quand Tesla a chuté de 30 %. Volkswagen reste cependant devant sur l’ensemble du premier trimestre avec 65 679 voitures électriques vendues (+157 %), 12 500 de plus que Tesla (-38 %).

En termes de modèles, on retrouve globalement les mêmes têtes que les mois précédents. La 3ᵉ marche du podium est occupée par la Volkswagen ID.4, dont les ventes ont grimpé de 115 % pour dépasser les 21 000 unités. Elle est suivie de près par l’ID.7, avec près de 19 000 immatriculations sur la même période. Puis, nous retrouvons en 5ᵉ position la Kia EV3, que nous avions pu essayer récemment. Celle-ci est dans le classement depuis le début de l’année et a affiché 18 484 ventes depuis janvier.

La Renault 5 E-Tech s’en sort également très bien. Si la citadine avait été la voiture électrique la plus vendue en France en novembre 2024, elle est un peu en retrait à l’échelle européenne. Mais elle a tout de même été vendue à près de 17 000 exemplaires en 2025, ce qui est déjà très honorable et représente quasiment 50 % des ventes de Renault électriques en Europe. Sa principale rivale, la Citroën ë-C3, se contente de la 10° place avec 12 400 ventes.



Ventes de voitures électriques en Europe en mars 2025

Modèle Immatriculations Tesla Model Y 15 164 Tesla Model 3 12 000 Volkswagen ID.4 7 675 Volkswagen ID.7 7 438 Kia EV3 7 173 Renault 5 6 996 Volkswagen ID.3 6 384 BMW iX1 6 126 Audi Q6 e-tron 5 701 Audi Q4 e-tron 5 251