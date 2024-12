Après une année 2024 en demi-teinte, 2025 devrait être celle du boom des voitures électriques

Si les ventes de voitures électriques ont connu une baisse au cours des derniers mois en France, l’année 2025 devrait être bien plus encourageante pour cette motorisation. Selon les estimations, la part de marché de cette dernière pourrait même atteindre les 30 % chez les particuliers.

Renault R5 E-Tech // Source : Renault

Encore marginales il y a quelques années, les voitures électriques occupent désormais une part importante des ventes d’autos neuves en France et dans le reste du monde. Même s’il est vrai que l’année 2024 n’a pas été la plus brillante pour cette motorisation, qui a subi un certain désamour avec une baisse des immatriculations.

Une année 2025 très prometteuse

En cause, la baisse du bonus écologique et sa suppression pour les voitures électriques produites en Chine, ainsi que l’augmentation des droits de douane pour ces dernières également. Mais il faut savoir que la tendance à la chute des ventes n’est pas l’apanage des véhicules zéro-émission (à l’échappement), et tout n’est pas de leur faute. Car globalement, toutes les motorisations ont connu une dégringolade au cours des mois passés. Mais rassurez-vous, tout devrait finir par rentrer dans l’ordre l’an prochain.

C’est en tout cas ce que prédit C-Ways, un cabinet de conseil spécialisé en data science. Ce dernier s’est penché sur le marché automobile français pour l’année 2025 à venir, et ses prévisions sont plutôt optimistes. Selon l’entreprise, citée par Auto Actu, les ventes de voitures électriques devraient connaître une forte croissance au cours des prochains mois. Une bonne nouvelle, même si le marché global ne devrait pas redécoller pour le moment pour revenir à un niveau d’avant la crise, démarrée avec l’épidémie de Covid-19.

Source : Citroën

Et la reprise de l’électrique ne se fera pas dans la demi-mesure. Si le cabinet anticipe une augmentation de 32 % des ventes aux particuliers concernant cette motorisation, elle atteindra les 30 % des parts de marché. À titre de comparaison, elle s’est contentée de seulement 22 % en 2024. Une belle progression pour les électriques, qui ne sera pas uniquement portée par les ménages les plus riches, comme nous pourrions le croire. Car il est vrai que les prix restent encore élevés, trop selon certains.

Car C-Ways prédit que l’électrique devrait représenter environ 30 % des immatriculations chez la moitié la moins riche des Français. Comment cela est-ce possible ? Et bien en grande partie grâce à l’arrivée de véhicules plus abordables, comme la Renault 5 E-Tech qui se décline désormais dans une version encore moins chère, sans oublier la Citroën ë-C3, la Fiat Grande Panda ou la Hyundai Inster.

Les professionnels à la traîne

Les ménages les moins aisés pourront également profiter du leasing social, qui fera son grand retour dès l’an prochain. Ce dispositif, qui avait rencontré un succès impressionnant cette année permet d’acheter une voiture électrique pour environ 100 euros par mois, voire moins.

En revanche, il faudra composer avec une baisse du bonus écologique, qui reste à 4 000 euros, mais uniquement pour les conducteurs les plus modestes. Les plus aisés doivent se contenter de 2 000 euros, tandis que le prix maximal des voitures est toujours plafonné à 47 000 euros. De plus, la prime à la conversion fait officiellement ses adieux.

Tesla Model Y // Source : Tesla

En ce qui concerne les ménages les plus aisés, ils devraient également contribuer au rebond des ventes de voitures électriques. L’arrivée de la Tesla Model Y restylée, qui pourrait avoir lieu dès le mois de janvier prochain, pourrait avoir un impact particulièrement important. Le SUV pourrait également permettre au constructeur de rester sur la première marche du podium mondial des immatriculations, devant son grand rival chinois BYD. Ce dernier est derrière les talons de la firme d’Elon Musk et pourrait la dépasser cette année.

En revanche, tout ne sera pas aussi rose du côté des professionnels, qui restent encore un peu à la traîne. Si le gouvernement veut punir les entreprises qui ne respectent pas les objectifs concernant les flottes, C-Ways estiment que les ventes de véhicules électriques ne progresseraient que de 3 % en 2025 via ce canal.