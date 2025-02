Cette borne permet de recharger des voitures électriques en moins de 10 minutes

La société italienne Alpitronic vient de lever le voile sur sa dernière innovation en date. Il s’agit d’une borne de recharge compatible voitures et camions électriques, capable de délivrer jusqu’à 1 000 kW, soit 1 mW. De quoi recharger une voiture électrique en moins de 10 minutes.

Crédit : Alpitronic

Si l’autonomie est encore un sujet de crainte pour les automobilistes, qui ont peur de tomber en panne sur le bord de la route, ce n’est pas le seul. En effet, de nombreux conducteurs sont également refroidis par l’expérience à la borne de recharge, et surtout par le temps perdu à être branché. Car si ce dernier tend à se réduire, il est aujourd’hui rare de pouvoir remplir sa batterie en moins de 20 minutes. Même si certaines voitures réalisent désormais l’exercice en 10 minutes comme les Li Auto Mega et Zeekr 001.

Une nouvelle borne ultra-performante

Et c’est évidemment encore plus compliqué pour les professionnels, et tout particulièrement les entreprises de transport. Car le marché des poids lourds électriques continue de se développer, avec des marques telles que Volvo et Renault Trucks, sans oublier Man dont nous avions pu essayer le eTGX. Et bien sûr, impossible de ne pas citer le Tesla Semi, qui fut l’un des précurseurs dans le domaine. Oui mais voilà, ces imposants véhicules ont évidemment une très grande batterie, qui leur permet de parcourir au moins 400 kilomètres en une seule charge.

Et bien sûr, il faut pouvoir remplir ces accumulateurs, si possible sans y passer trois heures. Heureusement, les opérateurs développent des bornes de recharge qui délivrent des puissances toujours plus élevées. C’est notamment le cas de la société italienne Alpitronics, qui nous donne des nouvelles de sa borne HYC 1000, qui avait déjà été annoncée au mois de mai 2024. Désormais, cette dernière est prête, puisque les livraisons sont prévues dès le mois de juillet prochain selon le site Electrive.

Crédit : Alpitronic

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les caractéristiques sont assez impressionnantes. En effet, chaque connecteur est en mesure de délivrer jusqu’à 1 MW, ce qui équivaut à 1 000 kW. Un vrai tour de force, même si Tesla le propose aussi sur ses Mega Chargeurs, conçus pour le Semi ainsi que le Cybertruck. Comme le précise le site d’Alpitronic, la puissance est en revanche divisée en fonction du nombre de véhicules branchés sur les bornes.

Au total, chaque transformateur peut en recharger jusqu’à huit de manière simultanée. Et il faut savoir que pour la première fois, les modules délivrant la puissance ne sont pas installés directement dans les bornes, mais dans un boîtier séparé, qui ressemble en fait à deux bornes HYC 400 accolées. Chaque module peut délivrer jusqu’à 125 kW, contre 100 kW auparavant, pour un total d’1 MW si un seul véhicule est branché.

De vrais atouts

Quel est l’intérêt d’avoir des modules de charge externalisés ? En fait, cela permet de gérer la puissance de charge maximale de manière centralisée, et de la répartir plus efficacement entre les différents points de recharge. Et ce par tranche de 62,5 kW, ce qui offre une plus grande flexibilité. À noter également que le rendement de ces nouvelles bornes HYC 1000 est particulièrement élevé, puisque l’entreprise italienne annonce un taux de 97,5 %. Ce qui est équivalent au reste des produits de cette dernière.

Chaque borne est équipée de prises CCS pour les voitures et MCS (Megawatt Charging System) pour les camions, qui permet d’encaisser jusqu’à 1 MW en courant continu.

Les bornes délivrent entre 150 et 1000 volts selon la configuration et le véhicule branché. Le temps nécessaire pour la recharge dépendra évidemment de la batterie du camion ou de la voiture, notamment s’ils sont dotés d’une architecture 800 volts.

L’intensité maximale est de 600 ampères pour les voitures, soit jusqu’à 600 kW au maximum. De quoi recharger certains modèles en 10 minutes.

Le prix des bornes n’a pas encore été dévoilé par Alpitronic à l’heure actuelle.

L’entreprise collabore notamment avec Ionity mais également avec Milence, qui avait installé en 2024 la première station de recharge dédiée au poids lourds électriques en France. En juillet de la même année, l’opérateur avait déjà testé avec succès la recharge à 1 MW avec un Mercedes eActros 600. Pour mémoire, l’Union européenne exige qu’au moins une borne pour camions électriques soit installée tous les 120 kilomètres sur les principales autoroutes du Vieux Continent.