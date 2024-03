Voici le prix de la voiture électrique qui se recharge le plus vite au monde

Ça y est : la Li Auto Mega, connue pour être la voiture électrique se rechargeant en à peine plus de 10 minutes, est officiellement lancée en Chine. Un van électrique hyper luxueux, avec un prix en conséquence. On en fait le tour avec vous.

« La recharge d’une voiture électrique est trop longue », a-t-on l’habitude d’entendre. Ce n’est pas forcément vrai, et ça va encore moins l’être à l’avenir. La Li Auto Mega en est un excellent exemple, puisque cet énorme van électrique est connu pour pouvoir se recharger en à peine plus de 10 minutes !

Une prouesse pour l’instant inégalée, et vous allez pouvoir en profiter. Ce « Mega » est officiellement lancé en Chine, à un prix en rapport avec ses prestations et le luxe ultime de son habitacle. La marque a longuement communiqué sur sa page Weibo, l’occasion de faire le plein de détails.

Une recharge éclair

C’est bien entendu ce qui interpelle le plus dans cette Li Auto Mega : la batterie est capable de se recharger à des vitesses encore inédites. Cet énorme pack de 102,7 kWh peut en effet se recharger de 10 à 80 % en à peine plus de 10 minutes, grâce à une puissance de charge pouvant atteindre 520 kW. Du jamais vu.

Cette recharge doit bien évidemment se faire sur des bornes capables de délivrer une telle puissance, et Li Auto a pensé à tout en s’inspirant de Tesla et ses Superchargeurs. Elle va en effet développer son propre réseau de charge partout en Chine, avec un objectif de 2 000 stations fin 2024.

Cette batterie, une Qilin CTP 3.0 fournie par CATL, permet en outre de donner à ce gros van électrique une autonomie de premier ordre : comptez 710 km en une charge sur le cycle chinois CLTC, et 575 km sur le cycle européen WLTP (plus réaliste).

Une carrosserie très aérodynamique, un habitacle hyper luxueux

Une telle autonomie a bien sûr été facilitée par l’aérodynamisme extrêmement léché de cette Li Auto Mega. Son coefficient de pénétration dans l’air (Cx) est annoncé à 0,215 – c’est extrêmement peu, et encore plus pour un van. De quoi mieux comprendre cette carrosserie très étonnante.

L’habitacle joue par contre sur le luxe ultime. Le tableau de bord possède deux écrans de 15,7 pouces au centre et pour le passager, tandis que le conducteur aura accès aux informations de conduite via un petit écran sur le volant et une vision tête-haute à réalité augmentée.

Les passagers seront choyés. Le deuxième rang est occupé par deux sièges dignes d’une première classe, électriques, chauffants, massants, ventilés et même inclinables sur 95°. Un écran OLED de 17 pouces est à leur disposition, ainsi que des chargeurs à induction de 50 W ou même un réfrigérateur.

Le troisième rang est occupé par une banquette 3 places, faisant de ce Li Auto Mega une 7 places. Le coffre reste énorme, grâce aux 5,35 m de long de la voiture. Parfait pour les familles nombreuses.

Une conduite à la carte

Avec une telle batterie et de tels équipements, on pouvait s’attendre à ce que ce Li Auto Mega ne soit pas une ballerine. Et c’est le cas, avec un poids affiché à 2,7 tonnes ! Heureusement, les moteurs sont calibrés en conséquence, avec une puissance cumulée de 400 kW / 544 ch.

Le 0 à 100 km/h est ainsi effectué en 5,5 s, un score digne d’une sportive. Pour ne pas froisser les passagers, une suspension pneumatique et un système d’isolation actif du bruit sont présents, de même qu’une fonctionnalité de conduite autonome, via tout un arsenal comprenant notamment un LiDAR.

Un prix en adéquation

Avec cette avalanche d’équipements et de puissance, on pourrait s’attendre à ce que ce Li Auto Mega ne soit pas donné. Et c’est effectivement le cas, puisqu’il est disponible en une seule version à 559 000 yuans (environ 72 800 euros).

Ce n’est pas rien, mais la concurrence ne fait pas mieux. Le Zeekr 009 est disponible à partir de 500 000 yuans (environ 64 800 euros), et son clone, le Volvo EM90, fait encore pire, avec 818 000 yuans minimum (106 000 euros environ).

Aura-t-on droit à cet incroyable van en jour en Europe ? Rien n’est annoncé pour le moment. Il faudra cependant s’attendre, le cas échéant, à des tarifs encore plus élevés, comme le reste des voitures électriques chinoises distribuées chez nous.