Voiture électriques : comment ces nouvelles bornes Ionity vont faciliter les longs trajets

L'opérateur de bornes de recharge rapides Ionity annonce nouer un nouveau partenariat avec l'entreprise Alpitronic afin de proposer une solution encore plus puissante. Ces nouvelles bornes de recharge pourront en effet atteindre une puissance maximale de 400 kW, pour recharger encore plus rapidement les voitures électriques, dont les Tesla. Mais sous certaines conditions.

Aujourd’hui encore, les automobilistes considèrent que les voitures électriques n’ont pas assez d’autonomie. Or, cela est faux, et pouvoir parcourir de longues distances en une seule charge n’a en réalité pas beaucoup d’intérêt. C’est pour cela que de nombreux constructeurs optent pour des petites batteries et misent sur la recharge très rapide. Car celle-ci se développe à vitesse grand V depuis quelques mois, avec récemment une recharge en 6 minutes.

Une nouvelle solution

De nombreux opérateurs sont actuellement présents sur le marché, dont Ionity. Il s’agit pour mémoire d’une co-entreprise fondée par plusieurs constructeurs, dont Audi, BMW, Ford ou encore Kia et Hyundai. Celle-ci propose des bornes rapides un peu partout en Europe, notamment au bord des autoroutes. Pour l’heure, celles-ci plafonnent à une puissance maximale de 350 kW, ce qui est déjà très élevé, notamment face aux 250 kW de Tesla. Cela permet de faire le plein d’une voiture (de 10 à 80 %) en 18 minutes pour les plus rapides en architecture 800 volts.

Mais l’entreprise européenne ne veut pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite continuer à creuser l’écart avec les Superchargeurs. Pour cela, elle vient d’annoncer une très bonne nouvelle via un post sur son compte LinkedIn. En effet, Ionity a décidé de s’associer avec l’entreprise Alpitronic, qui fournit des bornes de recharge rapides réputées pour leur grande fiabilité et leurs très bonnes performances.

Pour l’heure, l’entreprise n’a pas précisé quel modèle de borne a été choisi, mais il y a de très fortes chances pour qu’il s’agisse de la HYC400, le plus puissant de la gamme. Cette borne avait été officiellement annoncée en mai 2022 et commence donc tout doucement à se développer un peu partout. Il faut dire qu’elle possède une fiche technique très intéressante, avec une puissance élevée.

Celle-ci est affichée à 400 kW pour 1 200 ampères, comme l’explique le site de l’entreprise. Mais attention, car ces chiffres sont valables uniquement si une seule voiture se recharge à la fois. Si deux points de charge sont utilisés, alors la puissance est divisée par deux et plafonne à 200 kW. À noter que ces bornes peuvent accueillir jusqu’à 3 véhicules à la fois.

Les Tesla se rechargeront (peut-être) plus vite

Surtout, les 400 kW peuvent être atteints dans la pratique si la voiture est compatible avec cette vitesse de recharge (c’est le cas pour quelques modèles chinois pas encore arrivés en Europe), et si la voiture est dotée d’une architecture 800 volts. Ce qui permettrait de passer de 10 à 80 % en environ 15 minutes.

Dans le cas contraire, la puissance plafonnera à 250 kW, comme sur les Superchargeurs Tesla, grâce à une intensité de 600 ampères maximale, contre 500 ampères pour les autres bornes du marché qui se limitent alors à 200 kW.

Mais attention, car l’intensité de 600 ampères est indiquée sur la fiche technique comme un boost et on ne sait pas si elle sera présente sur les bornes installées par Ionity. Si c’est le cas, les Tesla pourraient donc se recharger plus rapidement sur ces nouvelles bornes Ionity que sur les précédentes. Mais le gain devrait être très minime, et on resterait toujours sur 20 à 25 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Tesla a du souci à se faire

Jusqu’à présent, Ionity faisait appel aux services de Tritium et d’ABB, qui a récemment dévoilé une wallbox dédiée à un usage domestique. L’arrivée de ce nouveau fournisseur devrait donc changer la donne pour l’entreprise, tandis que la concurrence est de plus en plus rude sur le marché des bornes de recharge. En effet, de nombreux opérateurs se développent sur le bord de nos routes, comme IECharge ou encore Allego, entre autres.

Pour le moment, l’entreprise n’a pas annoncé la localisation exacte de ces nouvelles bornes de recharge, ni à quelle date elles commenceront à être installées. Espérons que la France fasse partie des pays visés par Ionity, alors que les prises les plus performantes actuellement proposées plafonnent à 360 kW, chez Lidl et Kallista Energy. Dans certains pays d’Europe comme les Pays-Bas ou l’Espagne, Fastned et Circontrol vont jusqu’à 400 kW.

À noter que ces nouvelles bornes Ionity présentent également un autre avantage, en plus de leur puissance. Comme le rappelle Electrive, elles ne nécessitent que très peu d’infrastructures, seulement un transformateur afin d’être reliées au réseau électrique. Ce qui réduit considérablement le temps d’installation, ainsi que les coûts. Un atout qui devrait permettre un développement rapide de cette solution, qui devrait faire du mal à Tesla.

Celle-ci a cependant commencé à installer ses Superchargeurs V4, qui pourraient atteindre les 350 kW. Si rien n’a encore été annoncé, il n’est pas exclu que le prix de la recharge augmente sur ces bornes Ionity qui arriveront en fin d’année 2023. Pour l’heure, il faut compter 0,69 euro du kWh et 0,49 euro du kWh avec l’abonnement à 11,99 euros par mois.

