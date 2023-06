Recharge en 6 minutes et batterie révolutionnaire : pourquoi cette voiture électrique a tout compris

La start-up Nyobolt dévoile sa Nyobolt EV, une sportive électrique inspirée de la mythique Lotus Elise. Avec sa petite batterie capable de se recharger en seulement six minutes, cette nouvelle création a tout compris de la voiture électrique !

L’autonomie est encore un sujet délicat en ce qui concerne la voiture électrique, et ce même si l’on sait aujourd’hui que ce n’est pas le plus important. C’est ce qu’a d’ailleurs récemment prouvé l’organisme allemand P3, dans un rapport dont nous vous parlions dans un précédent article.

Une adorable sportive électrique

Car avec l’essor des solution de recharge rapide, il est désormais plus pertinent de regarder le temps passé à la borne plutôt que la fréquence à laquelle il faut s’y rendre. Et ça, certains constructeurs semblent l’avoir bien compris. C’est notamment le cas de la jeune start-up britannique Nyobolt, fondée en 2019 par la professeure Clare Grey. Spécialisée dans le développement de batteries, celle-ci vient de franchir une nouvelle étape.

La firme dévoile en effet dans un communiqué sa toute première voiture électrique, dont le style a été conçu par le studio Callum Designs. Mais cette auto, bien qu’elle devrait être commercialisée, n’a pas vocation à devenir un modèle de grande série. Il s’agit plutôt d’un support pour la nouvelle technologie développée par l’entreprise, qui travaille depuis des années au développement de batteries utilisant un anode alliant le tungstène et le niobium.

C’est la toute première fois que cette technologie est implantée dans une voiture de production. Et nul doute que celle-ci ne manquera pas d’attirer l’attention des passionnés, avec son design s’inspirant très fortement de la Lotus Elise. À vrai dire, il n’y a rien d’étonnant à cela, puisque le designer de cette nouvelle arrivante est Julian Thomson, qui a dessiné la mythique anglaise.

Cependant, pas question de créer une réplique exacte, mais bien de moderniser cette icône. Cette Nyobolt EV mesure 15 centimètres de long en plus et est plus large de 10 centimètres. Par ailleurs, sa carrosserie est entièrement réalisée en fibre de carbone, tandis qu’elle s’équipe de roues de 19 pouces. Pour mémoire, l’Elise se contente de 15 pouces à l’avant et 16 à l’arrière. La sportive se pare également d’un toit (hard top) amovible et de rétroviseurs-caméras.

Six minutes pour se recharger… à 100 %

Mais plus que le style, c’est surtout ce qui se cache en-dessous qui nous intéresse tout particulièrement. Comme nous l’avons mentionné un peu plus haut, cette nouvelle Nyobolt EV embarque donc des batteries à base de tungstène et de niobium, qui offrent une meilleure densité que la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). Un atout qui permet de rendre l’accumulateur plus compact et de réduire sa capacité, ce qui présente de nombreux avantages.

La batterie de la sportive électrique ne fait que 35 kWh, ce qui est très peu (la Renault Zoé embarque un accumulateur de 52 kWh à titre de comparaison), tandis que l’autonomie est affichée à 250 kilomètres, sans doute selon le cycle d’homologation WLTP. Si certains pourraient penser que c’est trop peu, on sait qu’il n’est aujourd’hui plus nécessaire de pouvoir parcourir de grandes distances d’une traite. Car cela demande une grande batterie, qui augmente le poids ainsi que la consommation, mais également les métaux requis pour sa production.

Le choix d’un petit accumulateur permet de supprimer ce problème, tout en diminuant le temps passé à la borne. Une stratégie déjà adoptée par Ford avec son e-Tourneo Courier et son futur Puma électrique. Nyobolt l’a compris aussi, alors que sa nouvelle technologie pour sa batterie lui permet d’être intégralement rechargée (de 0 à 100 %) en seulement six minutes. Cela est rendu permis par une puissance de charge très raisonnable, avec une moyenne de 210 kW grâce à un taux de charge élevé, à 6C.

L’entreprise précise que ce chiffre peut être atteint sur des bornes du réseau déjà existant. Par ailleurs, cette petite batterie permet à la sportive de 400 chevaux d’afficher un poids contenu de seulement 1 250 kilos. La firme prévoit désormais de mettre sur le marché cette technologie d’ici à la fin de la décennie. Une alternative intéressante aux batteries au sodium et à électrolyte solide.

