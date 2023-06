Voici les 10 voitures électriques les plus rapides sur longs trajets

Un organisme allemand a testé plusieurs voitures électriques aux États-Unis, afin d'établir un classement des modèles qui se chargent le plus rapidement. Un atout de taille, à l'heure où le réseau de bornes de recharge s'étoffe de plus en plus et alors que l'autonomie revêt une importance moindre.

Si le marché de la voiture électrique ne cesse de progresser, de nombreux détracteurs critiquent encore l’autonomie jugée insuffisante de ces véhicules. C’est d’ailleurs ce qui inquiète de nombreux automobilistes, qui ne sont pas tout à fait prêts à sauter le pas. Mais on sait aujourd’hui que cette donnée ne fait pas tout, bien au contraire.

Une grande étude

L’organisme allemand P3 vient une fois encore de le prouver, alors qu’il dévoile son dernier index des voitures qui se rechargent le plus rapidement. Car encore plus important que l’autonomie, le temps de charge est un élément à ne surtout pas négliger. C’est d’ailleurs ce qu’avait déjà prouvé Bjørn Nyland à plusieurs reprises avec son test des 1 000 kilomètres.

La gagnante est actuellement la Mercedes EQS, qui demande 9h05 pour parcourir cette distance. Certes, elle possède une grande autonomie, de 725 kilomètres selon le cycle WLTP, mais elle passe aussi de 10 à 80 % de charge en seulement 30 minutes. Mais la berline n’est pas forcément celle qui récupère le plus d’énergie en un temps record comme le montre P3.

Les trois auteurs de cette étude ont comparé 13 véhicules électriques vendus sur le marché américain. Une donnée importante, car le précédent index se basait uniquement sur les voitures commercialisées en Europe. Il sera donc difficile de comparer les deux, tandis que les résultats de cette édition sont à prendre avec des pincettes. En effet, certains modèles importants vendus chez nous ne sont pas mentionnés ici.

En revanche, les données annoncées dans cette étude prennent en compte le cycle d’homologation américain EPA, qui est plus proche de la réalité que notre WLTP européen. Ce qui permet d’afficher des résultats plus réalistes, sauf sur autoroute. Dans ce cas de figure, la consommation en réalité est généralement bien plus élevée.

La Lucid Air en tête

Pour établir ce classement, l’organisme s’est basé sur l’autonomie théorique récupérée pendant un temps donné, à savoir 10 et 20 minutes de charge. Une donnée plus intéressante que la puissance pure en kW, qui varie au fil du temps, comme nous l’avions expliqué précédemment avec la courbe de recharge. Les voitures ont toutes été branchées sur des bornes délivrant un maximum de 350 kW appartenant au même opérateur. Sauf les Tesla, qui ont dû être chargées sur les Superchargeurs, car elles ne sont pas équipées de connecteur Combo CSS aux États-Unis.

Selon l’organisme allemand, c’est la Lucid Air dans sa version GT qui se charge le plus rapidement, puisqu’elle est capable de récupérer jusqu’à 199 kilomètres d’autonomie en 10 minutes. Un chiffre qui passe à 335 kilomètres en 20 minutes. Pour mémoire, la berline embarque une batterie de 112 kWh et affiche une autonomie de 516 kilomètres selon le cycle EPA.

Elle est suivie par sa principale rivale, la Tesla Model S Plaid, qui récupère jusqu’à 198 kilomètres en 10 minutes de charge Une très belle performance pour la berline électrique, qui ne possède pas d’architecture 800 volts contrairement à sa concurrente. Cette technologie permet en effet de garantir une charge plus rapide et équipe de nombreux modèles dont la Kia EV6, qui peut gagner jusqu’à 204 kilomètres en 10 minutes.

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure voiture électrique sur longs trajets (coût de recharge et autonomie) ?

Cette étude nous prouve qu’une grande autonomie n’est pas primordiale, comme nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article. Car cela implique souvent une grosse batterie, qui augmente le poids et la consommation. Un cercle vicieux en somme. L’organisme P3 préconise plutôt en conclusion d’opter pour une optimisation de l’efficience des voitures, grâce aux architectures 800 volts et autres pompes à chaleur. Le tout en continuant de développer le réseau de bornes de recharge.

Les 10 voitures les plus rapides sur longs trajets

Voici le classements des 10 voitures électriques vendues aux États-Unis les plus rapides sur longs trajets. Attention, ce classement pourrait être différent avec une consommation exclusivement autoroutière.

Voiture Autonomie en 10 min de charge (en km) Autonomie en 20 min de charge (en km) Lucid Air GT 199 335 Tesla Model S Plaid 198 310 Kia EV6 RWD 204 307 Tesla Model 3 AWD 177 271 Tesla Model Y AWD 170 259 Porsche Taycan GTS 164 246 BMW iX xDrive50 127 218 Polestar 2 125 212 Volkswagen ID.4 Pro 125 207 BMW i4 eDrive40 123 201

Vous pouvez comparer avec les 10 voitures électriques les plus rapides vendues en Europe, il est impossible de comparer avec précision, car c’est la norme WLTP qui avait été utilisée. On peut citer les Hyundai Ioniq 6, Mercedes EQS ou Audi e-tron qui pourrait avoir leur place dans le classement américain.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.