Les 70 voitures électriques les plus vendues en France : le numéro 2 mondial arrive enfin

Le marché automobile français reprend des couleurs au mois de mai avec des ventes en hausse de 15 % par rapport à l'an dernier. Les voitures électriques rencontrent, elles aussi, un succès grandissant, portée par la Tesla Model Y qui continue de cartonner. Mais un constructeur chinois encore méconnu il y a quelques mois, fait son arrivée officielle en France. C'est le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD.

Si la crise du Covid-19 est derrière nous, elle a tout de même laissé pas mal de traces, notamment sur le marché automobile. En cause notamment, la pénurie de semi-conducteurs causée par la fermeture des usines, qui a engendré des retards de production et contribué à faire chuter les ventes. Mais voilà que celles-ci commencent à repartir à la hausse, comme le souligne le cabinet AAA Data.

En effet, les immatriculations étaient en hausse de 15 % en mai dernier par rapport à la même période en 2022. Une augmentation moins importante que les 22 % enregistrés en avril, mais qui reste tout de même positive. D’autant plus que ce mois a compté deux jours ouvrés de moins. Au total, ce sont 145 536 donc voitures qui ont été vendues en France, un chiffre porté par le succès des modèles électriques.

Tesla encore au top

En effet, le cabinet spécialisé dans l’industrie automobile souligne l’incroyable bond en avant de cette motorisation, dont les ventes ont grimpé de 49 % au mois de mai. Pas moins de 22 666 véhicules zéro-émissions (à l’échappement) ont trouvé un acheteur, ce qui permet à cette motorisation d’atteindre les 16 % de parts de marché. On se rappelle qu’en décembre dernier, celle-ci a même dépassé les diesel en termes d’immatriculations.

Sans grande surprise, c’est une fois encore Tesla qui contribue au succès des voitures électriques. Après être devenue le modèle le plus vendu au monde au 1er trimestre, la Model Y est aussi en tête du classement français. Et ce pour le mois de mai, mais aussi depuis le début de l’année. Le SUV électrique a en effet été écoulé à 13 405 unités depuis janvier et 2 708 exemplaires ont trouvé preneur en mai.

Un vrai succès pour la star de la marque, qui a aussi confirmé sa place de voiture la plus vendue en Europe. Et ce toutes motorisations confondues. Le constructeur prépare désormais l’arrivée de la Tesla Roadster, qui a cependant encore été décalée.

Au classement depuis le début de l’année, c’est la Dacia Spring qui arrive en 2ème position, avec pas moins de 12 593 exemplaires écoulés. La citadine, qui a récemment enrichi sa gamme d’une nouvelle version Extrême plus puissante, est suivie par la Peugeot e-208, qui pourrait bientôt être fabriquée en Europe. Au total, 10 161 unités ont été vendues depuis le mois de janvier en France.

L’invasion chinoise

Le classement du mois de mai est un peu différent, car c’est la Fiat 500e qui se place en 2ème position avec 2 601 unités. Logique, puisque le constructeur a récemment lancé une offre permettant à tous les clients de profiter du bonus écologique maximal de 7 000 euros, sans conditions de revenus. De son côté, la Renault Mégane E-Tech Electric se laisse distancer et se retrouve en 6ème position, avec 1 467 immatriculations en mai.

Elle devance tout de même la Model 3, qui se retrouve plus bas dans le classement. En cause, une production en Chine et des exportations qui se font au gré des bateaux depuis Shanghai, ce qui explique les arrivées en dents de scie. Car la berline électrique se vend bien, avec 1 111 unités écoulées en mai et 4 658 depuis le début de l’année. Un succès que l’on doit aussi sans doute à sa grosse baisse de prix, la rendant éligible au bonus écologique.

On note également que les constructeurs chinois accélèrent leur dévelaloppement, alors que le pays est désormais le plus gros exportateur mondial. Le BYD Atto 3, présent au dernier Mondial de Paris arrive enfin dans le classement, avec 66 exemplaires vendus depuis le début de l’année en France. Des immatriculations qui se sont faites durant le mois de mai. Il est suivi par l’Aiways U5 (62 unités). Plus bas encore, nous retrouvons le BYD Tang (2 exemplaires) et la BYD HAN EV, qui n’a trouvé qu’un seul acheteur depuis le début de l’année, sûrement le modèle d’exposition des concessions parisiennes.

En revanche, la MG4 cartonne toujours autant, puisqu’elle arrive en 6ème position au classement de janvier à mai avec 5 062 exemplaires. Le mois dernier, pas moins de 1 593 immatriculations ont été enregistrées pour la compacte, qui devrait bientôt se décliner en break. Il s’agira d’une version retravaillée de la MG5, vendue à 459 exemplaires depuis le début de l’année.

Classement mai 2023

Voiture Immatriculations TESLA - MODEL Y 2 708 FIAT - 500 2 601 PEUGEOT - 208 1 914 DACIA - SPRING 1 897 M.G. - MG4 1 593 RENAULT - MEGANE-E 1 467 TESLA - MODEL 3 1 111 MINI - MINI 573 PEUGEOT - 2008 563 OPEL - CORSA 491 RENAULT - ZOE 491 KIA - NIRO 481 HYUNDAI - KONA 464 VOLKSWAGEN - ID.4 441 M.G. - ZS 399 VOLKSWAGEN - ID.3 371 JEEP - AVENGER 334 VOLVO - XC40 316 SKODA - ENYAQ 309 RENAULT - TWINGO 303 CITROEN - E-C4 236 AUDI - Q4 E-TRON 233 CUPRA - BORN 212 KIA - EV6 208 VOLKSWAGEN - UP 188 B.M.W. - IX1 185 MERCEDES - EQA 179 HYUNDAI - IONIQ 5 174 DS - DS3 CBACK 160 B.M.W. - SERIE 4 134 VOLVO - C40 127 OPEL - MOKKA 115 FORD - MACH-E 109 TESLA - MODEL S 103 PEUGEOT - E-RIFTER 95 TESLA - MODEL X 89 M.G. - MARVEL R 83 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 79 CITROEN - E-C4 X 77 NISSAN - LEAF 65 VOLKSWAGEN - ID.5 61 BYD - ATTO 3 60 HYUNDAI - IONIQ 6 59 LEAPMOTOR - T03 53 SMART - FORTWO 53 MERCEDES - EQB 51 B.M.W. - IX3 48 AUDI - Q8 E-TRON 46 CITROEN - E-BERLING 46 PEUGEOT - EXPERT 44 PEUGEOT - 308 40 PORSCHE - TAYCAN 40 MERCEDES - EQE 38 SMART - #1 37 M.G. - MG5 36 AUDI - E-TRON GT 32 MERCEDES - EQV 28 B.M.W. - IX 24 NISSAN - ARIYA 21 AUDI - E-TRON 17 MAZDA - MX-30 16 MERCEDES - EQS 14 OPEL - ZAFIRA 14 RENAULT - KANGOO 14 TOYOTA - PROACE 14 CITROEN - JUMPY 12 KIA - SOUL 11 MERCEDES - EQC 11 SERES - SERES 3 10 B.M.W. - SERIE 7 9 OPEL - COMBO-E 8 LEXUS - RZ450E 6 HONDA - E 5 AIWAYS - U5 2 SUBARU - SOLTERRA 2 TOYOTA - PRO.CITY 2 BYD - HAN 1 BYD - TANG 1 JAGUAR - I-PACE 1

Classement de janvier à mai 2023

Voiture Immatriculations TESLA - MODEL Y 13 405 DACIA - SPRING 12 593 PEUGEOT - 208 10 161 FIAT - 500 9 504 RENAULT - MEGANE-E 7 111 M.G. - MG4 5 062 TESLA - MODEL 3 4 658 RENAULT - ZOE 3 422 RENAULT - TWINGO 2 866 PEUGEOT - 2008 2 614 HYUNDAI - KONA 2 536 MINI - MINI 2 037 OPEL - CORSA 2 009 VOLKSWAGEN - ID.3 1 907 KIA - NIRO 1 550 VOLKSWAGEN - ID.4 1 336 CITROEN - E-C4 1 242 VOLVO - XC40 1 232 SKODA - ENYAQ 1 168 AUDI - Q4 E-TRON 1 133 KIA - EV6 1 106 M.G. - ZS 973 HYUNDAI - IONIQ 5 948 CUPRA - BORN 922 OPEL - MOKKA 845 VOLKSWAGEN - UP 810 DS - DS3 CBACK 767 M.G. - MARVEL R 697 MERCEDES - EQA 632 B.M.W. - IX1 624 B.M.W. - SERIE 4 575 FORD - MACH-E 487 NISSAN - LEAF 487 VOLVO - C40 480 M.G. - MG5 459 HYUNDAI - IONIQ 6 392 SMART - FORTWO 389 CITROEN - E-C4 X 374 TESLA - MODEL S 341 CITROEN - E-BERLING 339 JEEP - AVENGER 334 PEUGEOT - E-RIFTER 313 B.M.W. - IX3 308 VOLKSWAGEN - ID.5 281 TESLA - MODEL X 258 AUDI - Q8 E-TRON 225 MERCEDES - EQE 196 MERCEDES - EQB 195 PORSCHE - TAYCAN 186 B.M.W. - IX 160 VOLKSWAGEN - ID.BUZZ 158 MAZDA - MX-30 153 NISSAN - ARIYA 150 PEUGEOT - EXPERT 140 AUDI - E-TRON GT 128 LEAPMOTOR - T03 126 AUDI - E-TRON 110 MERCEDES - EQV 97 MERCEDES - EQS 96 SERES - SERES 3 83 CITROEN - JUMPY 73 KIA - SOUL 72 BYD - ATTO 3 66 OPEL - ASTRA 66 AIWAYS - U5 62 MERCEDES - EQC 60 OPEL - ZAFIRA 47 TOYOTA - PROACE 42 PEUGEOT - 308 40 SMART - #1 37 B.M.W. - SERIE 7 29 OPEL - COMBO-E 25 HONDA - E 23 TOYOTA - PRO.CITY 23 RENAULT - KANGOO 20 JAGUAR - I-PACE 14 LEXUS - UX300E 11 SMART - FORFOUR 11 LEXUS - RZ450E 6 MOBILIZE - LIMO 5 FIAT - ULYSSE 3 MERCEDES - EVITO 3 SUBARU - SOLTERRA 3 BYD - TANG 2 B.M.W. - I3 1 BYD - HAN 1 GENESIS - G80 1 HYUNDAI - IONIQ 1

