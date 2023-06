La Peugeot e-208 électrique pourrait bientôt moins polluer pour distancer la Mégane E-Tech de Renault

Le gouvernement souhaiterait que la Peugeot 208 électrique soit désormais assemblée en France, au sein de l'usine de Poissy. Si rien n'a encore été confirmé, la citadine pourrait devenir plus propre et mieux concurrencer la Renault Mégane E-Tech, actuellement fabriquée sur le territoire, dans les Hauts-de-France.

Face à la menace de la Chine, l’Europe et le gouvernement français veulent tout faire pour protéger la souveraineté du Vieux Continent. Un pari ambitieux, alors que l’Empire du Milieu est devenu le premier exportateur mondial de voitures, devant le Japon ainsi que l’Allemagne. Mais les grandes instances ne manquent pas d’idées pour tenter de sauver notre industrie et notre économie.

Une production française

Pour cela, le gouvernement français mise notamment sur la production en France, l’un de ses grands chevaux de bataille. À tel point qu’il prévoit de ne réserver l’octroi du bonus écologique qu’aux voitures fabriquées sur le territoire. Une mesure qui aurait un impact sur de nombreux modèles, dont la Tesla Model 3, la MG4 et la Dacia Spring.

Mais également sur un modèle bien français, la Peugeot e-208, qui s’est récemment offert une petite montée en puissance et une autonomie en hausse. En effet, la citadine est actuellement fabriquée à Trnava, en Slovaquie. Elle pourrait cependant garder son bonus si celui-ci était aussi accordé aux voitures assemblées dans toute l’Europe. Mais le gouvernement aimerait que Peugeot revoie sa stratégie.

Car le constructeur prévoit de modifier la production de son best-seller, qui reste l’une des voitures les plus vendues en Europe au mois d’avril. La citadine électrique quittera la Slovaquie cet été pour partir en Espagne rejoindre sa cousine l’Opel Corsa dans l’usine de Saragosse. Mais le gouvernement n’est pas vraiment d’accord avec ça, comme le rapporte un article des Echos.

En effet, le gouvernement français voit d’un mauvais œil le fait que la star de la marque tricolore ne soit pas fabriquée chez nous. Et il aimerait bien que cela change rapidement. Ainsi, il se dit que ce dernier mettrait actuellement la pression à Stellantis afin qu’il change d’avis et fabrique sa voiture sur notre territoire. Mais ce n’est pas si simple.

Une décision en novembre

Relayée par les journalistes, une source gouvernementale explique que « c’est encore en discussion, et la décision de Stellantis est attendue d’ici novembre. C’est une question de gros sous et l’État réfléchit aux subventions possibles pour convaincre Carlos Tavares de relocaliser son petit modèle dans l’Hexagone« . En effet, le patron du groupe franco-italien n’est pas fondamentalement opposé à cette idée.

Cependant, il exige des aides financières de la part du gouvernement afin de ne pas perdre trop d’argent dans la manœuvre. Mais quelle usine pourrait accueillir la production de la citadine électrique ? Tout porte à croire que c’est celle de Poissy qui serait choisie, celle-ci ayant encore de la place aux côtés des DS 3 et autres Opel Mokka. Reste à savoir s’il y en a assez pour tenir la cadence.

Cette nouvelle stratégie est évidemment très positive, tant sur le plan des emplois que de l’écologie. Car la production française est bien plus propre qu’ailleurs et surtout, les émissions liées à la logistique et au transport devraient être réduites. Par ailleurs, la Peugeot e-208 pourrait être éligible au leasing social annoncé par Emmanuel Macron, qui veut privilégier les voitures made in France.

De quoi faire peur à Renault, qui fait de la production française de sa Mégane E-Tech Electric l’un de ses principaux arguments de vente. D’autant plus que la citadine est déjà moins chère, puisqu’elle débute à partir de 34 800 euros, contre 42 000 euros pour la compacte. Sans parler de l’offre en LOA à seulement 150 euros par mois. Mais la firme au losange prépare déjà sa riposte avec sa Renault 5 électrique, qui sera, elle aussi, assemblée chez nous, et qui devrait venir faire de l’ombre à la Peugeot e-208, dans le top 3 des voitures électriques les plus vendues en France, devant la Mégane.

