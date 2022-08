Peugeot e-208 : prix en baisse et hausse de l’autonomie, la citadine muscle son jeu

Bonne nouvelle ! Le prix de la Peugeot e-208 est en baisse. Mieux encore, son autonomie a été revue à la hausse grâce à une nouvelle batterie.

Lancée en 2019, la Peugeot e-208 est toujours au top des ventes en France et en Europe. En effet, elle était même la voiture électrique la plus vendue dans le pays depuis le début de l’année, avec plus de 9 000 immatriculations enregistrées entre janvier et juillet 2022. Un vrai tour de force pour la citadine électrique, qui n’est pourtant pas la plus accessible du marché.

Un prix en baisse

Et pour cause, avec un prix de base affiché à 34 550 euros dans sa version Active, qui est le 2ème niveau de finition et le premier disponible sur la e-208, celle-ci n’est pas vraiment donnée, même lorsque le bonus écologique est déduit. Mais voilà que celle-ci est désormais proposée avec une nouvelle finition d’entrée de gamme, baptisée Like. Une version moins équipée et donc moins chère, qui commence donc désormais à partir de 33 000 euros, bonus écologique de 6 000 euros non déduit. Un écart de 1 500 euros qui peut faire réfléchir les clients et les inciter à se tourner vers cette variante.

Comme le détaille l’Argus, qui nous dévoile cette information alors que Peugeot n’a pas encore communiqué à son sujet, cette finition est mieux équipée que sur la version thermique. Les clients pourront notamment profiter du démarrage mains libres, de la climatisation automatique, du frein à main électrique ou encore de l’écran tactile de 7 pouces. La version thermique doit quant à elle se contenter d’un simple affichage en noir et blanc de 5 pouces. Sur le plan esthétique, cette finition se distingue par des élargisseurs d’ailes noirs ainsi que des jantes en tôle de 16 pouces et non pas 15 pouces.

Une autonomie en hausse, uniquement pour la Like

Mais ce n’est pas la seule nouveauté dans la gamme de la e-208. En effet, nous évoquions il y a quelques semaines la volonté de la marque d’augmenter l’autonomie de sa citadine. C’est donc désormais chose faite. Selon un document interne relayé par l’Argus, celle-ci passe donc de 372 à 400 km selon le cycle WLTP. Une belle évolution pour la star de la gamme, rendue possible par une hausse de la capacité de la batterie, qui passe alors de 50 à 52 kWh.

Attention, car seule la version Like profite de cette amélioration, qui pourrait toutefois se retrouver plus tard sur les autres finitions. Si la batterie n’est pas entièrement nouvelle, il se murmure que des évolutions ont été apportées par CATL qui fournie cette dernière.

Plusieurs améliorations avaient déjà été apportées aux modèles électriques de Peugeot, passant entre autres par un nouveau rapport de démultiplication du réducteur afin de réduire la consommation et augmenter l’autonomie, en passant de 340 à 372 km. Cet organe a pour but de remplacer la boite de vitesse classique. On notera également que cette nouvelle e-208 inaugure un tout nouveau câble de recharge mode 3 (sûrement en type 2). Ce dernier permet la communication entre l’infrastructure de charge et le véhicule et donc une charge plus performante et adaptée au véhicule. Ce type de câble pourrait bientôt être disponible sur les autres finitions.

