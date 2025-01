Peugeot baisse le prix de sa 208 électrique : pourquoi ça risque de ne pas être suffisant face à la R5

Alors que la Renault 5 a cartonné en France au mois de décembre 2024, Peugeot voit rouge. La firme tricolore a décidé de revoir le prix de sa 208 électrique en ce début d’année, mais uniquement sur une seule finition.

Peugeot 208 électrique // Source : Frandroid

Si l’année 2024 n’a pas été très bonne pour l’industrie automobile, et notamment pour les ventes de voitures électriques, certains modèles ont cependant su tirer leur épingle du jeu sur un marché chahuté et en pleine mutation. C’est notamment le cas de la Tesla Model Y, qui est restée leader des ventes en France malgré un début d’année compliqué.

Une nouvelle baisse de prix

Mais un autre modèle a aussi fait très fort et a su s’imposer dans le cœur des Français et sur les routes. Il s’agit de la Renault 5 E-Tech, qui a été la 2ᵉ voiture électrique la plus vendue chez nous en décembre dernier. Et forcément, cela ne fait pas que des heureux. Si la marque au losange devrait passer une bonne année 2025, après une baisse des ventes en 2024, Peugeot fait un peu grise mine face au succès de sa rivale.

Pour aller plus loin

J’ai roulé 1000 km en Peugeot E-208 pour savoir si la voiture électrique la plus vendue de France méritait son titre

Car avant son arrivée, la e-208 cartonnait, se plaçant même sur la plus haute marche du podium une bonne partie de 2024 – bien aidée, il est vrai, par le leasing social. Et le constructeur au lion aimerait que cela redevienne le cas. C’est donc ainsi que celui-ci a opéré une importante baisse de prix sur sa citadine star, qui avait eu le droit à un petit restylage de mi-carrière en 2023. Sur son configurateur en ligne, la firme de Sochaux affiche désormais la 208 électrique à partir de seulement 28 000 euros tout rond pour la version d’entrée de gamme, hors bonus écologique.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Pour mémoire, cette dernière était jusqu’à présent accessible à partir de 34 100 euros, ce qui correspond à une remise particulièrement généreuse de 6 100 euros. Et vous vous en doutez bien, ce prix n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il permet de se rapprocher dangereusement des 27 990 euros de la Renault 5 E-Tech dans sa finition Evolution. Il s’agit de la version la moins chère, qui embarque un moteur électrique de 120 chevaux et qui possède une batterie de 40 kWh.

Seul problème : la baisse de prix de la citadine au lion ne concerne que la finition d’entrée de gamme Style, et que le reste du catalogue n’y a pas le droit pour le moment. Cette remise est n’également valable sur la variante de 136 chevaux, tandis que l’e-208 de 156 chevaux coûte 35 400 euros minimum. La petite auto française est évidemment toujours éligible au bonus écologique, compris entre 2 000 et 4 000 euros selon les revenus des ménages.

Un duel serré

La Peugeot e-208 affiche un couple de 260 Nm et embarque une batterie de 50 kWh, qui lui permet de parcourir jusqu’à 363 kilomètres selon le cycle WLTP. Quid de la R5 ? Cette dernière affiche des performances assez similaires, puisque leur vitesse maximale est bridée à 150 km/h tandis que le 0 à 100 km/h est réalisé en neuf secondes environ. La R5 a quant à elle le droit à une batterie plus petite, comme expliqué plus tôt, ce qui limite son autonomie à environ 310 kilomètres.

Et termes d’équipements ? La Peugeot e-208 Style est livrée de série avec un écran tactile de 10 pouces, associé à un combiné d’instrumentation de 3,5 pouces, là où sa rivale propose une instrumentation de 7 pouces. À noter que la citadine au lion a le droit à un planificateur d’itinéraire via une application dédiée, dont sa concurrente est quant à elle privée dans cette version. Cependant, celle-ci possède une autre carte à jouer, puisqu’elle est livrée de série avec une pompe à chaleur, ainsi que l’accès et le démarrage sans clé.

Peugeot E-208 // Source : Peugeot

À noter enfin que la Peugeot e-208 est couverte par le programme Allure Care, qui offre une garantie pendant 8 ans ou 160 000 kilomètres. Si le duel entre les deux stars s’annonce serré sur cette version « premier prix », dommage que Peugeot n’ait pas été aussi généreux sur l’ensemble de la gamme. Reste maintenant à savoir combien de temps durera l’offre de la firme au lion.