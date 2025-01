Crise sur le marché auto : pourquoi la voiture électrique peine à décoller

L’heure est au bilan de l’année qui vient de s’achever, et il n’est pas brillant. En 2024, les ventes de voitures électriques ont légèrement baissé, mais tout n’est pas perdu pour autant, bien au contraire.

Photo Yannick Brossard / DPPI

Le marché automobile n’est pas vraiment à la fête, et cela fait déjà un petit bout de temps que c’est le cas. Cette tendance avait commencé avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et elle se poursuit encore à l’heure actuelle. Les causes sont multiples, mais une chose est sûre, ce n’est pas uniquement la faute de la voiture électrique.

Des ventes encore en baisse

Cependant, il est vrai que cette motorisation paie un lourd tribu depuis plusieurs mois. C’est le cas à l’échelle mondiale, mais également en Europe ainsi qu’en France. Cela dure malheureusement depuis de longs mois déjà, et tous les constructeurs sont plus ou moins touchés. Mais dans quelle mesure le marché des voitures électriques neuves fait-il grise mine ? La Plateforme Automobile (PFA) nous donne justement la réponse, puisqu’elle vient de dévoiler les chiffres pour le mois de décembre et l’année 2024 complète.

Car alors que cette dernière vient tout juste de s’achever, l’heure est évidemment au bilan. Et on ne peut pas dire que celui-ci soit particulièrement reluisant, bien au contraire. En effet, les ventes de voitures neuves ont dégringolé de 3,2 % cette année par rapport à 2023, avec un total de 1 718 416 immatriculations. On se rappelle qu’avant la pandémie, on dépassait aisément la barre des deux millions d’unités chaque année. Et qu’en est-il des voitures électriques ? Et bien malheureusement, ce n’est pas vraiment mieux.

Tesla Model Y

Selon les chiffres officiels, les ventes ont chuté de 2,6 % avec seulement 291 143 autos ayant trouvé preneur, contre 298 525 l’an dernier. Néanmoins, la part de marché reste stable à 16,9 %, en raison de la baisse des immatriculations des autres motorisations. Et notamment de l’essence et du diesel, dont la part de marché est respectivement de 29,5 et 7,3 % en 2024. Désormais, l’électrique domine le gazole mais reste en dessous de l’hybride, avec une PdM de 42,8 %.

Tous ces chiffres sont évidemment loin d’être encourageants, voire même carrément inquiétants. Et cela, on le doit en grande partie au flou artistique entretenu par le gouvernement depuis plusieurs mois. De nombreux automobilistes ont voulu attendre les décisions de ce dernier suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale. Une attente qui a laissé le temps à Michel Barnier de réformer le bonus, devenu plus sévère dès le 2 décembre dernier. Ce qui a donc entraîné une baisse des ventes, les automobilistes comptant sur cette aide pour sauter le pas.

Une année prometteuse

Pourtant, l’année 2024 avait bien démarré, grâce notamment au leasing social, dont le succès a été tel qu’il avait dû être arrêté rapidement après son lancement. Comme le révèle le site Automobile Propre, cette mesure a contribué à faire grimper les ventes de voitures électriques de 2,8 % au premier semestre. En effet, ce ne sont pas moins de 50 000 véhicules qui ont été vendus grâce à ce dispositif, qui va faire son grand retour cette année. Une très bonne nouvelle, qui laisse présager un rebond des immatriculations dans les prochains mois.

C’est d’ailleurs ce que prévoit le cabinet C-Ways, qui estime que 2025 sera l’année du boom des autos électriques. Et cela s’expliquera notamment par l’essor des modèles plus abordables, comme la Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech, qui fut déjà l’électrique la plus vendue en France au mois de novembre. N’oublions pas non plus la Hyundai Inster et la Fiat Grande Panda, entre autres. De plus, le succès de la Tesla Model Y devrait se poursuivre, surtout que la version restylée est attendue sous peu.

Source : Citroën

Enfin, l’essor des marques chinoises en Europe devrait aussi permettre à cette motorisation de se développer, surtout que ces dernières tirent les prix vers le bas. Mais tous les constructeurs devront redoubler d’efforts, puisque la réglementation CAFE va être durcie cette année. Ces derniers auront donc tout intérêt à accélérer les ventes de voitures électriques, même soi cela risque de ne pas être évident pour tout le monde. C’est par exemple le cas de Volkswagen, encore en grande difficulté.