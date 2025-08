Moins de 100 €/mois : la Fiat Grande Panda électrique devient ultra accessible grâce au leasing social

Bonne nouvelle, la Fiat Grande Panda est éligible au leasing social. La petite voiture électrique est alors accessible à partir de 95 euros par mois seulement.

Le prix des voitures électriques reste encore un sujet de discorde pour les automobilistes. Ces derniers estiment qu’il reste encore trop élevé, ce qui constitue un frein à l’achat très important. Et ce même si l’on sait que rouler avec ce type de motorisation est en fait plus économique qu’en auto thermique.

Un très bon plan

Mais il faut savoir que le souci du prix n’en sera bientôt plus un. D’abord, parce que l’écart entre les modèles électriques et essence diminue. De plus, de nombreuses aides sont mises en place pour rendre les VE plus accessibles. C’est notamment le cas du bonus écologique, qui a été profondément remanié. Mais on pense aussi au leasing social, qui va faire son grand retour au mois de septembre 2025. Ce dernier avait été lancé en 2024 mais avait rapidement été stoppé, victime de son succès.

Le voici donc qu’il revient, et les constructeurs viennent d’annoncer peu à peu leurs offres. Pour la plupart, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois n’existe plus.

Cependant, certaines marques font exception. C’est le cas de Fiat, qui propose sa petite Grande Panda pour seulement 95 euros par mois. Sur son site, la firme italienne détaille les conditions de cette offre alléchante.

Ce tarif est valable pour un contrat de location longue durée (LLD) de 36 mois et 36 000 kilomètres. Le tout sans aucun apport. À noter que le tarif annoncé est le même que pour sa cousine technique, la Citroën ë-C3. Les conditions pour pouvoir en bénéficier sont également identiques. Pour rappel, le leasing social est soumis à plusieurs critères. D’abord, il faut afficher un revenu fiscal de référence situé sous les 16 300 euros.

De plus, il faut faire plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel. Ou rouler plus de 15 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, avec son véhicule personnel.

Enfin, il ne faut logiquement pas avoir bénéficié du leasing social en 2024. En revanche, ce n’est pas un souci si les demandeurs ont eu le droit au bonus écologique au cours des dernières années. De plus, le gouvernement ne va accepter qu’un certain nombre de dossiers. Une fois le quota rempli, le leasing social devrait prendre fin, comme ce fut le cas en 2024.

Une dotation intéressante

Il faut savoir que cette offre est valable pour la finition d’entrée de gamme Red, qui offre déjà une dotation technologique plutôt intéressante. Et même un peu plus généreuse que sur sa cousine tricolore. La citadine italienne est livrée de série avec un écran tactile de 10,25 pouces, auquel n’a pas le droit la C3 en finition You. Ce n’est pas tout, car la Fiat Grande Panda intègre aussi la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse et les radars de recul.

De plus, elle a aussi droit aux rétroviseurs électriques, à des prises USB-C ou encore à la reconnaissance des panneaux de signalisation. De plus, elle se dote de jantes de 16 pouces et d’un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces. Sous son capot, elle embarque un petit moteur de 113 chevaux, associé à une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) d’une capacité de 44 kWh. De quoi afficher une autonomie de 320 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation européenne WLTP.

La recharge s’effectue quant à elle de 20 à 80 % en 28 minutes, à une puissance maximale de 100 kW en courant continu. Enfin, il est aussi possible d’opter pour la version La Prima, qui ajoute quant à elle des jantes de 17 pouces, la climatisation automatique et une caméra de recul. Le chargeur pour smartphone à induction ainsi que la navigation GPS intégrée font aussi partie de la dotation de série sur cette version.