Stellantis retourne sa veste et lance une nouvelle Fiat 500 hybride qui déçoit déjà

Alors que ses ventes n’ont jamais atteint le niveau attendu, la Fiat 500e opère une grande transformation. De voiture électrique, elle devient désormais hybride. Et elle nous déçoit sur un point.

Crédit : Fiat

Si les ventes de voitures électriques repartent tout doucement à la hausse en Europe, tout n’est pas rose pour autant. Et surtout, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne, bien au contraire. Entre janvier et mai, les immatriculations de Fiat ont plongé de 19,5 % et de 13 % rien que sur le mois de mai 2025. Une vraie déconvenue pour la firme, que l’on doit en partie à un modèle.

Une nouvelle version pour la 500

Il s’agit de la petite 500, qui s’était offert une nouvelle génération en 2020 et qui était passé à l’électrique uniquement. Un changement radical pour la citadine, qui fut pendant de longues années le best-seller du constructeur italien. Mais voilà que les ventes de cette nouvelle version n’ont jamais réussi à décoller. En cause notamment, un tarif trop élevé, affiché à partir de 29 400 euros. Certes, elle a le droit au bonus écologique, mais cela ne suffit pas.

Entre janvier et juillet 2024, ses ventes ont dégringolé de 43 % par rapport à la même période en 2023. À tel point que la production avait même dû être mise en pause, faute de demande. Une situation très délicate pour la firme italienne, qui se devait d’agir le plus rapidement possible. C’est ainsi qu’au mois de mai 2025, cette dernière annonçait l’arrivée d’une nouvelle version. Cette dernière serait désormais hybride, comme le Jeep Avenger et la Fiat 600 électrique. Le but ? Séduire une nouvelle clientèle et faire repartir les ventes.

Crédit : Fiat

Et voilà que cette nouvelle variante fait enfin son arrivée dans le catalogue de la marque. C’est ce qu’annonce cette dernière dans un communiqué officiel tout juste publié. Cependant, il faudra se montrer encore un peu patient, car la production ne démarrera pas avant le mois de novembre prochain.

La citadine hybride sera fabriquée en Europe, et plus précisément au sein de l’usine de Mirafiori, en Italie. Et déjà, le patron de la firme, Olivier François se félicite de l’arrivée de cette déclinaison.

Il estime que « le retour de la 500 hybride à Mirafiori est une promesse tenue, une victoire née d’une équipe convaincue qui a choisi de miser sur le client et l’avenir ». Mais alors, que sait-on déjà sur cette nouvelle version ? Et bien déjà, pas moins de trois déclinaisons seront proposées, à savoir la berline, le cabriolet et la variante 3+1 avec une petite porte supplémentaire. Sous son capot, la citadine italienne aura le droit à un petit moteur FireFly trois cylindres 1,0 litre.

Pas de conduite 100 % électrique

Si la puissance maximale n’a pas encore été confirmée par Fiat, elle devrait tourner autour des 70 chevaux. Mais il faudra encore attendre pour en avoir le cœur net. Une chose est sûre, ce moteur sera associé à une boîte manuelle à six rapports. L’hybridation sera quant à elle assurée par un système 12 volts seulement. Une petite déception, qui laisse penser que la voiture ne pourra pas du tout rouler en mode électrique, même sur quelques kilomètres seulement. Dommage.

À bord, la nouvelle Fiat 500 hybride aura le droit à un écran tactile de 10,25 pouces, intégrant le système d’infodivertissement Uconnect 5. Il est également compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil et est associé à un combiné d’instrumentation de 7 pouces. La dotation de série intègrera aussi de nombreuses aides à la conduite, dont le freinage automatique d’urgence, l’aide au maintien dans la voie ou encore la reconnaissance des panneaux de signalisation. Reste à savoir si la conduite autonome sera aussi de la partie.

Crédit : Fiat

Cette nouvelle variante n’a pas encore dévoilé son prix pour le moment. Mais selon Olivier François, relayé par l’agence de presse britannique Reuters, la citadine sera affichée à partir de 17 000 euros. Evidemment, elle ne sera pas éligible au bonus, mais ce tarif est bien plus raisonnable que la version électrique. Ce qui pourrait convaincre les clients de sauter le pas, et peut-être enfin relancer les ventes du constructeur italien en difficulté.