La nouvelle arme de Fiat pour sauver sa 500 électrique : une version hybride

Alors que les ventes de la Fiat 500 électrique sont au plus bas, le constructeur italien tente une nouvelle approche. La petite voiture électrique va se transformer en hybride, afin de tenter de sauver les meubles. Cela sera-t-il suffisant ?

Crédit : Fiat

Le marché des voitures électriques reste fragile en ce début d’année, même si sa part de marché a légèrement grimpé en France en avril 2025. Mais globalement, cette motorisation subit un certain désamour de la part des clients, notamment en raison des prix trop élevés. Cependant, tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Car si la Renault 5 E-Tech continue de briller, d’autres ne peuvent pas en dire autant.

La solution de la dernière chance ?

C’est tout particulièrement le cas de la Fiat 500 électrique. Lancée en 2020, la citadine succède à la première 500e, qui avait été dévoilée en 2012. Un temps vendue en parallèle de la version hybride, cette dernière ne connaît malheureusement pas le succès attendu. Et cela dure déjà depuis un petit bout de temps. Entre janvier en juillet 2024, les immatriculations de la petite auto ont chuté de 42 % par rapport à la même période en 2023. Ce qui avait conduit le constructeur à prendre une décision radicale.

Il avait en effet décidé de mettre sur pause sa production, et ce à plusieurs reprises. La dernière interruption date de la fin d’année 2024, faute de demande. En parallèle, Fiat avait aussi opéré une baisse de prix, qui n’aura pas été suffisante. Car c’est justement le positionnement tarifaire de la citadine électrique qui explique en partie sa situation. Pour mémoire, celle-ci démarre actuellement à partir de 29 400 euros, pour une autonomie de seulement 190 kilomètres selon le cycle WLTP.

Crédit : Fiat

À titre de comparaison, la Renault 5 E-Tech est affichée à partir de 25 000 euros et peut parcourir jusqu’à 300 kilomètres dans cette version. Mais tout n’est pas encore perdu pour la citadine italienne, car le constructeur a une nouvelle stratégie pour elle. Dans un communiqué, Fiat annonce l’arrivée imminente de la version hybride sur les routes. Les premiers exemplaires sont en effet en cours d’assemblage au sein de l’usine de Mirafiori. La firme vise plus de 100 000 unités par an et espère ainsi répondre à la demande de clients.

Car cette nouvelle version devrait logiquement être nettement moins chère que la variante électrique. Mais alors, qu’est-ce qui se cachera sous le capot de cette variante, qui devrait sauver la 500 ?

Et bien les journalistes de l’Argus évoquent la présence du trois cylindres 1,0 litre atmosphérique développé par la firme transalpine. Celui-ci équipait déjà la précédente génération de la Panda Hybrid ainsi que l’actuelle. Cette dernière affiche une puissance de 70 chevaux, qui devrait être la même sur la Fiat 500 Hybrid. Cela reste cependant à confirmer.

Une version légèrement retravaillée

Comme on peut le voir sur les premières photos officielles, cette nouvelle version aura le droit à une boite manuelle à six rapports. On note également que la trappe à carburant sera située à la place de la trappe de charge de la 500e. Le style sera très légèrement retravaillé, avec une calandre inédite et plus ouverte. Car il faudra désormais refroidir le moteur thermique qui sera installé sous le capot avant. Cette nouvelle déclinaison reprendra logiquement la plateforme STLA City, initialement développée pour l’électrique.

Ce qui explique l’absence de transmission automatique, faute d’espace suffisant. La citadine hybride devrait avoir le droit à un alterno-démarreur alimenté par une petite batterie 12 volts de 0,13 kWh. Et qu’en est-il de la version électrique ? Et bien celle-ci va aussi avoir le droit à quelques petites évolutions par la même occasion. Elle s’équipera notamment d’une nouvelle batterie LFP (lithium – fer – phosphate), qui sera produite en Espagne, en partenariat avec le géant chinois CATL. Mais on ne connaît pas encore sa capacité.

Crédit : Fiat

Rien n’a donc été dit au sujet de l’autonomie, qui pourrait être revue à la hausse. Le prix de la citadine électrique pourrait également chuter. Une bonne nouvelle, qui devrait l’aider à faire face à la concurrence et à séduire de nouveau les clients. Cependant, il va falloir faire preuve de patience. Car ces évolutions ne seront pas disponibles avant la fin de l’année 2026. Cette nouvelle version sera lancée après l’hybride, qui arrivera sur les routes au cours du 4ème trimestre 2025.