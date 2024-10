En difficultés, la Fiat 500e tente le tout pour le tout pour la fin de l’année : baisse de tarif et évolution de la dotation

Alors que ses ventes sont particulièrement inquiétantes, la Fiat 500e revoit ses prix à la baisse et fait évoluer sa dotation. Mais est-ce que cela sera suffisant pour rivaliser avec les nouvelles Renault 5 E-Tech et autres Citroën ë-C3 ?

Fiat 500 3+1 électrique // Source : Fiat

Comme tous les constructeurs, Fiat va devenir une marque 100 % électrique. C’est dans ce contexte qu’elle avait levé le voile début 2020 sur la nouvelle génération de sa 500, qui fait totalement l’impasse sur le thermique.

Une gamme revue et un prix en baisse

Le problème, c’est que les ventes sont au plus bas depuis plusieurs mois : la firme italienne n’arrive pas à relever la barre, alors que le marché global de l’électrique en Europe est au ralenti. La situation est loin de s’arranger pour la petite auto, dont les immatriculations continuent de dégringoler au fil du temps. Pas question pour Fiat de se laisser faire, surtout que la 500 reste l’un de ses modèles iconiques, et que sa gamme électrique n’est pas encore au complet.

Son catalogue regroupe la petite Topolino et la 600e, bientôt rejointes par la nouvelle Fiat Grande Panda que nous avions pu découvrir au cours de l’été. En attendant, il faut sauver le petit pot de yaourt électrique, et pour cela, le constructeur mise sur une adaptation de sa gamme.

Si le prix ne change pas, c’est surtout la composition qui a été revue, comme l’expliquent les journalistes de l’Argus. Le niveau d’équipements de série n’évolue pas, mais de nouveaux packs plus avantageux sont désormais proposés. Au lieu de sept, Fiat les a remplacés par seulement trois, baptisés Confort, Style et Confort & Style. Ils regroupent en fait tous les éléments des anciens, de manière plus condensée et plus facile à comprendre pour les clients. Ce n’est également pas tout, car la version La Prima voit son prix baisser de 1 500 euros.

Elle démarre désormais à 33 400 euros et ne fait pas évoluer sa dotation de série par rapport à celle que l’on connaissait déjà jusqu’à présent. Pour rappel, elle est livrée avec les packs Confort, Style Plus La Prima et Tech, ainsi que la conduite à une pédale, le régulateur de vitesse et la reconnaissance des panneaux. En revanche, la finition de base de la Fiat 500e quitte quant à elle définitivement le catalogue, laissant donc la place à la variante intermédiaire Red, qui joue désormais le rôle de l’entrée de gamme.

Une fiche technique en retrait

La Fiat 500 électrique se décline en deux versions, de 95 et 118 chevaux et propose deux batteries affichant une capacité de 28,4 et 42 kWh. De quoi permettre à l’attachante citadine de parcourir jusqu’à 331 kilomètres selon le cycle d’homologation WLTP. En ce qui concerne la recharge, il faut compter environ 34 minutes pour passer de 10 à 80 %, à une puissance maximale de 85 kW en courant continu sur une borne rapide. Sur le papier, cela est suffisant, mais la concurrence devient de plus en plus rude…

Car désormais, la citadine italienne doit aussi faire face à deux rivales de taille, à la fiche technique bien plus séduisante, pour un prix plus abordable. Citons d’abord la Citroën ë-C3, que nous avons essayée et qui est affichée à partir de 23 000 euros environ. Pour ce tarif-là, la voiture affiche une puissance de 113 chevaux et embarque une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh, offrant une autonomie de 320 kilomètres selon le cycle WLTP. Et ce n’est pas la seule dont la Fiat 500e doit se méfier…

Les modèles Berline, Cabriolet et 3+1 // Source : Fiat

En effet, la nouvelle Renault 5 E-Tech vient tout juste d’arriver sur les routes, et elle risque de faire très mal. Si elle démarre à partir de 33 490 euros à l’heure actuelle avec sa grande batterie de 52 kWh offrant jusqu’à 410 kilomètres d’autonomie, d’autres versions sont prévues un peu plus tard. Dont une sous la barre des 25 000 euros, forte de 95 chevaux et avec un accumulateur plus petit. Autant dire que la Fiat 500 électrique a encore du souci à se faire…