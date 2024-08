C’est la dégringolade pour la Fiat 500 électrique en Europe : la preuve avec ces chiffres inquiétants

Lancée en 2020, la nouvelle Fiat 500 électrique ne rencontre pas le succès escompté auprès des clients européens. À tel point que la citadine électrique est dans une situation plutôt inquiétante sur le Vieux Continent.

Fiat 500e

Comme tous les constructeurs présents en Europe, Fiat va aussi devoir électrifier massivement sa gamme. Et cela a déjà commencé, avec notamment le lancement en 2020 de sa petite 500e, qui succède à la précédente génération qui avait été commercialisée en 2007.

Des ventes assez inquiétantes

Sur le papier, la citadine électrique rivale de la Renault Twingo E-Tech et de la nouvelle R5 E-Tech a toutes les cartes en mains pour séduire les clients. Outre son petit gabarit, tout à fait adapté à sa motorisation électrique pour les courts trajets de tous les jours, la Fiat 500 affiche un style plutôt réussi et offre de bonnes prestations dans l’ensemble. Nous avions d’ailleurs été globalement convaincus par la citadine électrique lors de notre prise en mains à son lancement quatre ans plus tôt.

Et pourtant, la situation est très délicate pour la star de la marque, qui se décline également en une version plus sportive, baptisée Abarth 500e, que nous avions également pu tester sur circuit. En effet, selon les chiffres de Data Force relayés par le site Automotive News Europe, les ventes de la citadine électrique sont en chute libre et cette dernière a beaucoup de mal à convaincre les clients. Ainsi, de janvier à juillet, ce sont seulement 20 704 unités qui ont été écoulées en Europe.

Les modèles Berline, Cabriolet et 3+1 // Source : Fiat

Un chiffre particulièrement bas, puisque les immatriculations de la citadine électrique ont chuté de 42 % par rapport à la même période en 2023. Et cela pourrait encore empirer au cours des prochains mois, puisqu’il se peut que la voiture arrive à peine à dépasser les 35 000 unités sur l’ensemble de cette année. Une vraie déception pour le constructeur, qui produit sa petite auto au sein de son usine de Mirafiori, conçue pour faire sortir pas moins de 100 000 unités par an.

La situation est si chaotique que la firme de Turin a même pris la décision de mettre la production en pause en juin dernier, et ce pour une durée de trois mois. La faute à une demande insuffisante, comme l’avait fait le groupe Volkswagen pour certaines de ses voitures électriques l’an dernier. Résultat, environ 1 200 salariés italiens sont mis au chômage partiel, tandis que Fiat prévoit même de décliner sa citadine électrique avec un moteur thermique afin de relancer les ventes.

Un vrai désamour des clients

Mais qu’est ce qui explique cette situation chaotique pour la petite Fiat 500 électrique, qui n’a pourtant pas de réel défaut rédhibitoire sur le papier ? En fait, et outre la baisse globale des ventes de voitures zéro-émission (à l’échappement) en Europe, le problème viendrait directement du prix de la voiture. Si cette dernière affichait un tarif assez correct à son lancement, celui-ci n’a en fait pas cessé de grimper au fil des années. Conscient du souci, le constructeur avait toutefois proposé des remises et des baisses, sans réel effet.

L’an dernier, un rabais de 8 000 euros avait même été mis en place, mais cela n’avait pas été suffisant. Il faut également savoir que la citadine est toujours éligible au bonus écologique de 4 000 euros, du fait de sa production en Europe. Mais le constructeur n’a pas dit son dernier mot, puisque la Fiat 500 reste son modèle phare depuis des années. Ainsi, celui-ci prévoit de faire évoluer la mécanique de sa citadine pour lui offrir une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) moins chère.

Mais la petite auto va aussi devoir faire face à une concurrence grandissante, avec l’arrivée de la R5 E-Tech et de la Citroën ë-C3, sans parler de la Fiat Grande Panda au sein même de la gamme. Cette dernière, que nous avions pu découvrir en avant-première à sa révélation est en plus très intéressante sur le papier, et risque de faire du mal à la 500e. Celle-ci a tout intérêt à réduire encore ses prix pour rester compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel, alors que les constructeurs chinois sont aussi à l’attaque.