Encore une mauvaise nouvelle pour les voitures électriques de Volkswagen

"Encore ?", serait-on tentés de se dire à la lecture de cette énième mauvaise nouvelle de la part de Volkswagen sur la voiture électrique. Après une première pause en octobre, la production des Volkswagen ID.3 et Cupra Born est de nouveau interrompue jusqu'à la fin de l'année ! On vous explique tout.

Dans le monde des voitures électriques, ça passe ou ça casse. BYD et Tesla, par exemple, crèvent les plafonds et se tirent la bourre en termes de chiffres de vente (et sur le prix de leurs voitures). Du côté du groupe Volkswagen, en revanche, c’est moins la fête.

Les mauvaises nouvelles ne cessent en effet de s’empiler : un nombre de commandes en baisse ? Des projets d’usines reportés ? Un logiciel impossible à sortir ? Des nouveautés qui n’arrivent pas ? Un nouveau moteur qui n’arrive pas à être produit ? Des suppressions de poste ? On a tout eu. Et ce n’est pas fini : Electrive nous apprend que la production de deux voitures électriques, l’ID.3 et la Cupra Born, sa jumelle, était interrompue jusqu’à la fin de l’année 2023 pour cause de demande insuffisante.

Les intérimaires trinquent

Les usines de Zwickau et de Dresde vont donc arrêter de produire les compactes électriques jusqu’à la fin de l’année, même si un porte-parole a déjà averti que de nouveaux arrêts de production auront lieu en 2024.

Corollaire : ce même porte-parole a indiqué à la presse locale que les usines se sépareront de 500 intérimaires l’année prochaine, après une première vague de 269 départs en 2023. L’équipe de nuit avait en effet été supprimée, et la ligne de production des deux modèles déjà été mise à l’arrêt durant les vacances d’octobre.

Un mauvais cap à passer ?

Allez, soyons optimistes : le groupe pourrait bien remonter la pente. Les projets sont nombreux : une fois le problème de production réglé, le nouveau moteur, plus puissant et économe, pourrait relancer les carrières des ID.4, ID.5, Skoda Enyaq et Audi Q4 e-tron, tandis que le Porsche Macan électrique et l’Audi Q6 e-tron sont prometteurs grâce à leurs nouvelles plates-formes.

Les modèles accessibles ne sont pas non plus en reste, avec une ID.2 annoncée pour 2025 sous les 25 000 euros et une ID.1 qui serait dans les cartons avec un tarif d’accès sous les 20 000 euros. La Chine est aussi dans le viseur de la marque, avec un investissement massif dans le développement d’une plate-forme d’entrée de gamme. Haut les cœurs !