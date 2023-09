Bardé d’écrans, l’intérieur de l’Audi Q6 e-tron est aussi un show auditif inédit

Audi nous emmène à l'intérieur de son prochain SUV électrique en présentant un peu plus en détail ce qui nous attend dans le Q6 e-tron à venir.

Bon, ce n’est pas encore à l’occasion du salon de Munich 2023 qui ouvre ses portes à la presse ce lundi 4 septembre que l’on découvrira sur le stand Audi son futur SUV, le Q6 e-tron. Il est bien exposé, mais encore camouflé. Et ça fait déjà un certain temps que la firme aux anneaux nous parle de son modèle, qu’elle nous avait déjà présenté avec un autre camouflage plus coloré.

Pour autant, Audi a décidé de nous en dire quand même un peu plus sur celui qui est tout désigné pour rivaliser avec le Tesla Model Y. Notamment en nous projetant à l’intérieur de son SUV 100 % électrique et en levant le voile sur tout ou une partie de son habitacle. Et devinez quoi : il aura des écrans absolument partout.

Une expérience digitale inédite

Un derrière le volant pour l’instrumentation. Un autre au centre pour l’infodivertissement. Et encore un face au passager pour l’occuper pendant les longs voyages. Pas moins de trois écrans ont été intégrés dans la planche de bord de ce nouvel Audi Q6 e-tron qui se fait plus digital que jamais chez Audi.

Au-delà du nombre d’écrans, c’est leur disposition qui est également inédite pour la firme d’Ingolstadt, puisque les deux écrans qui servent majoritairement au conducteur sont regroupés sous une seule et même dalle, par ailleurs incurvée. Voilà qui rappelle BMW et son actuel système iDrive, ou bien aussi Peugeot et son tout prochain 3008.

L’écran qui sert à l’instrumentation, face au conducteur, toujours baptisé Audi Virtual Cockpit, mesure 11,9 pouces, tandis que celui qui trône au centre dédié à l’infodivertissement avec le système MMI affiche une dimension de 14,5 pouces.

Les deux sont de technologie OELD, et sont regroupés sous une dalle de 26,4 pouces. Le troisième écran, OLED toujours, mesure lui 10,9 pouces. On peut quand même regretter qu’il ne soit pas mieux intégré visuellement, la référence restant quand même l’EQS qui regroupe les trois écrans sous une seule et même dalle, le fameux Hyperscreen de 55 pouces (141 cm).

L’expérience digitale de ce futur Q6 e-tron ne serait pas complète sans l’affichage tête-haute qui se trouve également face au conducteur, dont la perspective a été travaillée de façon à afficher les infos principales comme si elles étaient entre 9 à 13 mètres devant la voiture. Et même jusqu’à 200 mètres pour pouvoir projeter son regard encore plus loin.

Un show son et lumière

Autre grosse nouveauté dans cet Audi Q6 e-tron, l’expérience sonore. La marque aux anneaux s’est une fois de plus associée à Bang & Olufsen pour proposer un système audio 3D. Au total, pas moins de 22 haut-parleurs disposés dans tout l’habitacle, jusque dans les sièges et même les appuie-tête.

Cette expérience auditive est complétée par un show lumière, grâce à une fine bande de lumière qui court sur toute la largeur de la planche de bord, et même sur les contreforts de portes. Une lumière qui répond aux différentes fonctions de la voiture par différentes cinématiques et effets. Qu’elle permette de matérialiser visuellement le niveau de recharge ou encore le clignotant, elle participe pleinement à l’expérience proposée par ce Q6 e-tron.

Rendez-vous début 2024

Très attendu, cet Audi Q6 e-tron proposera évidemment ces différentes technologies au gré de packs d’options qui feront grimper la facture.

Pour rappel, l’Audi Q6 e-tron sera le premier véhicule basé sur la nouvelle plateforme PPE, partagée au sein du groupe Volkswagen avec son cousin Porsche Macan. Audi garde encore le suspense sur tout ce qui touche à la motorisation, donc à la puissance et l’autonomie du modèle, mais on sait déjà que la plateforme permet de proposer des batteries NMC (Nickel – Manganèse – Cobalt) jusqu’à 100 kWh.

L’architecture 800 Volts permet elle de recharger à des vitesses importantes : jusqu’à 270 kW sur ce Q6 e-tron. De quoi récupérer jusqu’à 250 km en 10 minutes sur la borne adéquate.

Comme Audi aime visiblement bien ménager ses effets, il faudra encore patienter un peu pour découvrir définitivement tout ce que cet Audi Q6 e-tron a à offrir. Enfin pas trop non plus plus, puisque la commercialisation a déjà été annoncée pour février 2024.

