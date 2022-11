Macan : voici la deuxième voiture électrique de Porsche, avec une immense batterie et une charge très rapide

Prévu pour 2024, le futur Porsche Macan électrique commence tout doucement à dévoiler ses informations techniques. Et celles-ci semblent plutôt prometteuses.

Si Porsche ne possède pour l’heure qu’un seul modèle électrique, à savoir la Taycan, déclinée en plusieurs versions, la gamme devrait bien sûr continuer de s’étoffer. En effet, plusieurs autres modèles sont au programme, alors que l’Union Européenne va interdire la vente de voitures thermiques d’ici à 2035. Et si le constructeur croit encore à cette motorisation en développement des carburants sythétiques, elle pourrait aussi devoir se plier à cette règle.

Un nouveau SUV

Mais à vrai dire, cela ne semble pas trop gêner la marque, qui estime que l’électrique serait bien plus rentable. Plusieurs modèles sont donc en préparation, dont un inédit SUV haut de gamme qui se positionnerait au-dessus du Cayenne et qui verrait le jour en 2014. Ce dernier devrait notamment aider Porsche à vendre 80 % de voitures électriques d’ici à 2030.

Mais c’est surtout un autre véhicule qui devrait jouer un rôle important dans la stratégie de la marque. Il s’agit du futur Macan électrique, dont le lancement est prévu pour 2024 également. Alors que l’actuelle génération thermique représentait 30 % des ventes en 2021 dans le monde comme le rapporte InsideEVs, sa nouvelle version électrique possède donc un fort potentiel.

Pour l’heure, Porsche n’a pas beaucoup communiqué à son sujet, mais le site américain est allé à la rencontre d’une version de développement du futur Macan électrique. On savait déjà que le SUV allait reposer sur la nouvelle plateforme PPE (Premium Platform Electric), alors que la Taycan utilise quant à elle la base technique J1, tout comme l’Audi e-tron GT. Celle-ci n’équipera alors que ceux deux véhicules, tandis que toutes les autres électriques auront recours à la PPE.

Le nouvelle plateforme PPE sera toutefois compatible avec un système 800 volts comme pour la Taycan, permettant une recharge plus rapide qu’un système 400 volts. Le Macan EV pourrait alors encaisser une charge maximale entre 275 à 280 kW contre 270 kW pour la Taycan. Malgré une puissance plus élevée, la charge serait un tout petit peu plus longue que pour le Taycan, de l’ordre de deux minutes environ, soit 25 minutes pour passer de 5 à 80 %.

Une seule batterie

Si la Porsche Taycan se décline en deux niveaux de batteries, à savoir 79,2 et 93,4 kWh, le Macan EV devrait seulement embarquer un accumulateur de 100 kWh, soit entre 96 et 98 kWh utiles. Selon un porte-parole de la marque, cette capacité serait le meilleur compromis, alors que la plateforme PPE ne peut actuellement pas être équipé d’une batterie plus grande. Aucune alternative plus petite ne serait prévue non plus.

À titre de comparaison, la Taycan peut atteindre les 512 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP avec sa plus grande batterie. Le Macan devrait donc logiquement tourner aussi autour de cette valeur, du fait d’une consommation potentiellement plus élevée, à cause de son côté surélevée et SUV.

Le futur SUV, dont la puissance n’a pas été annoncée pour l’instant ne devrait pas s’offrir de mode de conduite à une pédale, contrairement à de nombreux autres modèles électriques. D’après Porsche, chacune des deux pédales a sa propre fonction, celle de droite pour accélérer et celle de gauche pour ralentir, tout simplement. Pourtant, la Taycan peut récupérer jusqu’à 290 kW grâce à la régénération, mais le conducteur doit tout de même presser le frein pour s’arrêter.

Ce qui n’est pas le cas sur de nombreuses voitures électriques, comme la Nissan Leaf avec sa e-Pedal, les Tesla ou encore les Mercedes EQ. Attendu pour 2024, le Porsche Macan EV sera ensuite suivi par une version électrique de la 718, qui arrivera un an plus tard.

