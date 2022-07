Pour son premier SUV électrique, Porsche mise sur le très haut de gamme

Porsche prépare le lancement d'un tout nouveau SUV électrique au positionnement très haut de gamme. Il serait situé au-dessus du Cayenne au sein de la gamme.

Cela fait quelques années déjà que Porsche travaille à l’électrification de sa gamme. Cela a commencé par l’arrivée de déclinaisons hybrides rechargeables sur ses Panamera et Cayenne puis l’électrique s’est développé avec le lancement du Taycan. Le premier modèle 100 % électrique de la marque allemande s’est par la suite offert plusieurs variantes, à savoir le break Sport Turismo et sa variante plus baroudeuse Cross Turismo.

Mais le constructeur ne souhaite évidemment pas s’arrêter là. En effet, il prévoit notamment d’offrir des variantes électriques à ses Cayenne et Macan dans le futur, et il se pourrait même que la Porsche 911 devienne un jour branchée. Mais en plus d’étoffer la gamme de modèles déjà existants, la marque veut aussi lancer des véhicules inédits.

Un SUV très haut de gamme

En effet, Porsche vient officiellement d’annoncer sa volonté de commercialiser un tout nouveau SUV électrique, à l’occasion de son Capital Markets Day, un évènement qui s’est tenu hier au sein de son centre de recherche et développement à Weissach, en Allemagne, relayé par InsideEVs. À cette occasion, le PDG de la marque, Oliver Blume a confirmé que la gamme serait complétée par un modèle haut de gamme, qui serait alors positionné au-dessus du Cayenne dans le catalogue.

Pour l’heure, aucune information technique n’a été donnée au sujet de ce futur arrivant. Ce dernier sera assemblé sur les mêmes lignes de production que le prochain Porsche Macan électrique, au sein de l’usine de Leipzig. Si rien n’a officiellement été dit, nos confrères de l’Automobile Magazine évoquent déjà un SUV d’environ cinq mètres de long, reprenant certaines technologies du concept Mission R et notamment ses batteries fonctionnant grâce à un système 900 volts autorisant une puissance de charge encore plus importante que la Taycan et son architecture 800 volts.

Il faudra toutefois attendre encore un peu puisque le Porsche Macan 100 % électrique semble retardé à cause des problèmes logiciels qui touchent le groupe Volkswagen Il devrait être commercialisé dans le courant de l’année 2024. On attend ensuite les Porsche 718 électriques à partir de 2025 si tout se passe bien.

Vers une meilleure rentabilité

Selon Oliver Blume, ce SUV « renforcera encore notre position dans le segment de l’automobile de luxe. Nous ciblons en particulier les segments à marge plus élevée et visons à exploiter de nouvelles opportunités de vente de cette manière« . En clair, Porsche espère améliorer sa rentabilité avec ce nouveau modèle, alors que la marque s’est fixé un objectif de marge opérationnelle pour 2022 de 17 à 18%, contre 15 % visés jusqu’alors. La firme souhaite également augmenter son chiffre d’affaires de 11 à 14 % par rapport à l’an dernier.

Autant dire que les ambitions et les attentes de Porsche sont très fortes avec ce futur arrivant, dont la date de lancement n’a pas été annoncée. Quoi qu’il en soit, il ne devrait plus tarder à voir le jour, alors que le constructeur prévoit de vendre 80 % de voitures électriques d’ici à 2030. Il sera également contraint de bannir les moteurs thermiques de sa gamme d’ici à 2035, conformément à la mesure votée par l’Union Européenne. Toutefois, Porsche continue de travailler au développement de son carburant synthétique, qui pourrait lui offrir quelques années de sursis.

