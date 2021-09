Porsche Mission R : 300 km/h et 2,5s pour 100 km/h, c’est une voiture de course électrique survoltée

Porsche a officiellement présenté la Mission R, sa nouvelle vision dans le domaine de la voiture de course électrique. L’engin est capable de filer à une allure de 100 km/h en l’espace de 2,5 secondes.

Le salon IAA de Munich continue de nous livrer ses nouveautés. Au beau milieu des voitures électriques de série destinées au grand public — on pense notamment aux Mercedes EQE et EQB –, se trouvent parfois des engins très axés sur les performances, voire même la course automobile. C’est le cas de la Mission R, signée Porsche.

Pour aller plus loin

Essai du Porsche Taycan Cross Turismo : le plus technologique des aventuriers ?

À l’heure d’écrire ces lignes, ce bolide sert avant tout de base à la firme allemande pour définir sa vision dans le domaine de la voiture de course électrique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas lésiné sur ses caractéristiques techniques, que l’on pourrait qualifier de haute volée.

Plus de 1000 chevaux

Sachez tout d’abord que la Porsche Mission R fait appel à deux modes : le mode course et le mode qualification. Le premier s’appuiera surtout sur le moteur électrique placé sur l’essieu avant, délivrant une puissance de 320 kW (435 ch). Un moyen pour la voiture de ne pas tomber en rade d’énergie en un rien de temps.

Source : Porsche Source : Porsche

La mode qualification, lui, va beaucoup plus loin et fait appel à un moteur supplémentaire : celui situé au niveau de l’essieu arrière, développant cette fois-ci une puissance de 480 kW (653), soit un total de 800 kW (1088 ch). Résultats : le 0 à 100 km/h est abattu en 2,5 secondes, pour une vitesse de pointe de 300 km/h.

15 minutes pour grimper à 80 %

D’après la marque d’outre-Rhin, le véhicule est en mesure de recevoir des mises à jour à distance pendant une course. « Il est donc concevable qu’en cas de problème […], les experts Porsche Motorsport de Weissach puissent accéder aux données des voitures via une interface à distance, et aider au dépannage », peut-on lire.

Pour aller plus loin

Porsche Taycan 2022 : Android Auto, 25 km d’autonomie en plus et une surprise

D’un poids de 1500 kilos, la Porsche Mission R profite d’une infrastructure de 900 volts pour supporter une charge rapide de 350 kW. Sur une borne rapide en courant continu, il lui suffit de seulement 15 minutes pour charger sa batterie de 82 kWh de 5 à 80 %. Rapide, sur la route comme pour une recharge.