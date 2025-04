Pourquoi payer plus son forfait quand Free propose tout ça à 8,99 € ?

Free revient avec son forfait 200 Go à un tarif très compétitif au regard des services inclus. Que ce soit pour naviguer presque sans limites, passer de longs appels ou regarder la télévision en direct, même en déplacement, ce forfait répond présent.

200 Go d’internet mobile, appels illimités, TV en direct et 30 Go utilisables depuis l’Europe pour moins de 9 euros par mois. Free propose un forfait généreux, sans engagement, adapté aussi bien aux usages quotidiens qu’aux séjours en Europe ou dans les DOM. Il s’agit d’une version améliorée de l’offre précédente, qui ne proposait que 150 Go en 5G. De quoi satisfaire les grands consommateurs de data, y compris ceux qui se passent volontiers du Wi-Fi à la maison.

Le forfait Série Free en bref :

200 Go en 4G/5G en France + 30 Go depuis Europe/DOM

Appels, SMS, MMS illimités

Application TV OQEE incluse

Au lieu de 150 Go de 5G, le forfait évolue et propose désormais 200 Go de 5G pour 8,99 euros par mois.

Un forfait taillé pour un usage intensif, en France comme en Europe

Avec 200 Go de data en 5G, ce forfait permet de streamer des vidéos en haute définition, de télétravailler en mobilité, d’écouter de la musique sans interruption ou encore de naviguer sur les réseaux sociaux sans contrainte. La 5G améliore le confort d’usage au quotidien, avec des temps de chargement réduits et des appels en visio plus fluides.

Ce volume conviendra parfaitement aux utilisateurs ayant un usage intensif de leur mobile, qu’ils soient étudiants, actifs ou simplement peu enclins à utiliser le Wi-Fi à domicile. Grâce aux 30 Go inclus depuis l’Europe et les DOM, il reste également pertinent pour ceux qui se déplacent régulièrement hors de France, sans pour autant souscrire à une offre dédiée à l’international.

Enfin, ce qui distingue ce forfait, c’est la présence de l’application OQEE by Free qui donne accès à la télévision en direct sans surcoût. Une fonctionnalité encore rare dans cette gamme de prix, qui rapproche cette offre d’un véritable pack triple play mobile, avec internet, téléphonie et TV inclus — le tout pour moins de 9 euros par mois, sans engagement.

Quelle qualité de réseau pour Free ?

Free continue d’étendre son réseau 5G, principalement via la bande 700 MHz, qui permet une bonne couverture, y compris en intérieur. L’opérateur affiche souvent de bonnes performances dans les classements nPerf, notamment sur les débits descendants.

Néanmoins, la qualité de service peut varier selon les zones, avec une couverture parfois moins dense en milieu rural. En 4G, le réseau reste stable dans la plupart des zones urbaines.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

