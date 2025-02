Pourquoi payer 2 € pour un forfait Free quand on peut avoir mieux pour le même prix ?

Pour ceux qui n’ont pas besoin d’une enveloppe data XXL, B&You propose en ce moment une offre sans engagement plus sobre, avec appels et SMS illimités ainsi que 2 Go de data, le tout pour moins de 2 euros par mois.

Alors que les forfaits avec beaucoup de data dominent notre comparateur de forfaits mobile, certains opĂ©rateurs pensent aussi aux utilisateurs Ă la consommation beaucoup plus modĂ©rĂ©e et qui cherchent Ă allĂ©ger leur facture. C’est le cas de Free avec son forfait Ă 2 euros, mais rĂ©cemment, c’est B&You qui veut concurrencer cette offre vraiment pas chère en proposant mieux pour le mĂŞme prix.

Ce forfait B&You, qu’est-ce qu’il propose ?

Les appels, SMS et MMS illimités

1 Go de data en 4G, contre 50 Mo chez Free

Sans engagement

En ce moment le forfait 1 Go de 4G sur le rĂ©seau de Bouygues Telecom est en dessous de 2 euros. IdĂ©al pour profiter des Appels, SMS et MMS en illimitĂ©s ainsi qu’une petite enveloppe de data.

Idéal pour une utilisation légère et sans superflu

Ce forfait convient parfaitement aux utilisateurs occasionnels d’Internet mobile, comme ceux qui privilégient leur smartphone uniquement pour les appels, les SMS/MMS et l’utilisation de quelques applications légères, telles que la messagerie instantanée, le GPS ou la navigation web.

Il peut Ă©galement rĂ©pondre aux besoins des seniors et des jeunes pour un premier forfait, qui n’ont pas une forte consommation de data. Ce forfait est aussi l’idĂ©al pour un second tĂ©lĂ©phone.

Pour tirer le meilleur parti de votre forfait, privilégiez les usages légers comme la messagerie et la navigation ponctuelle, et activez le Wi-Fi dès que possible afin d’économiser votre data. Pensez aussi à configurer vos applications pour qu’elles ne consomment pas de données en arrière-plan.

Enfin, optez pour des applications optimisées qui limitent l’usage de data et vous permettent de garder le contrôle sur votre consommation.

Un réseau de qualité

Avec ce forfait, vous profitez d’un accès intégral au réseau de Bouygues Telecom ainsi qu’à celui de ses partenaires en Europe. Il inclut 1 Go d’internet utilisable en Europe et dans les DOM, une enveloppe modeste, mais qui peut s’avérer utile pour dépanner lors de vos déplacements hors de France métropolitaine.

En 4G, Bouygues Telecom couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire en France métropolitaine, selon l’ARCEP.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

