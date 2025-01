RED by SFR commence 2025 en faisant mieux que B&You avec son forfait 5G de 130 Go à seulement 8,99 €/mois

RED by SFR casse ses prix en ce début d’année : un forfait sans engagement à 8,99 euros/mois avec 130 Go de données mobiles en 5G. La concurrence ne fait pas mieux, du moins pour l’instant.

Nouvelle année, nouveau forfait : pourquoi ne pas passer chez RED by SFR pour profiter d’une offre généreuse en données mobiles. Vous avez 130 Go avec l’option 5G offerte pour seulement 8,99 euros par mois. B&You propose en ce moment 100 Go à 10,99 euros, mais nul doute que ce dernier s’aligne dans peu de temps.

Qu’est-ce qui rend ce forfait RED by SFR attractif ?

L’option 5G offerte pour avoir la meilleure connexion possible

Une offre sans engagement, vous pouvez changer à tout moment

L’enveloppe de 30 Go à utiliser dans l’UE et les DOM

Si la concurrence ne devrait pas tarder à s’aligner, vous avez là l’une des meilleures offres de ce début d’année chez RED by SFR. Un forfait 5G avec 130 Go de données mobiles, appels, SMS et MMS illimités, le tout pour 8,99 euros/mois.

RED by SFR arrose ses nouveaux abonnés avec 130 Go de données

RED by SFR sait comment commencer l’année 2025 du bon pied. En attirant de nouveaux abonnés avec une offre qui a tout pour séduire : beaucoup de données mobiles et un prix attractif. Si vous ne connaissez pas RED by SFR, il s’agit d’un MVNO (Mobile Virtual Network Operators) qui utilise le réseau SFR pour proposer des forfaits moins chers. Pour schématiser : il loue les antennes de SFR. Sauf que RED appartient à SFR, ce qui permet à l’opérateur de proposer des offres comme celle-ci.

Cette offre, vous l’avez bien compris, comprend 130 Go de données mobiles dont une enveloppe de 30 Go à utiliser dans l’UE et les DOM. Vous avez aussi les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) et les SMS/MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine. Et ça ne vous coûte que 8,99 euros par mois.

Un MVNO, certes, mais les services sont au rendez-vous

RED by SFR a beau être un MVNO, ne croyez pas que vous allez être lésé. Les services sont les mêmes, la qualité du réseau est la même que chez SFR, bref, il n’y a rien à jeter. Peut-être une petite remarque sur le service client, inaccessible au téléphone. Il faut passer par l’app dédiée sur votre smartphone et entamer un chat, ou les solliciter sur les réseaux sociaux, ils répondent en général assez rapidement.

Par contre, ce forfait est réservé uniquement aux nouveaux abonnés. Si vous êtes déjà chez RED by SFR, vous ne pourrez pas changer pour celui-ci. Mais il est sans engagement, et ça c’est une bonne nouvelle. Car si jamais le forfait ne vous correspond pas, que la qualité de la 5G n’est pas celle que vous attendiez, vous pouvez partir à tout moment vers de plus verts pâturages. Mais il n’y a pas de raison, l’offre est solide et attractive.

Lorsque vous changez d’opérateur, vous avez la possibilité de conserver votre numéro de smartphone actuel. Ce qui vous évite bien des démarches fastidieuses. Pour ça, il faut communiquer votre numéro RIO au moment où vous souscrivez votre nouvel abonnement. Le RIO s’obtient gratuitement en composant le 3179. Il sert aussi à votre nouvel opérateur pour résilier auprès de l’ancien.

