Voici l’un des meilleurs forfaits 5G du moment : 160 Go pour seulement 8,99 €/mois

Un gros forfait data en 5G, des appels et SMS illimités et de la data même en Europe… Le tout, sans engagement et à prix contenu. Une bonne pioche si vous cherchez un abonnement mobile taillé pour les usages modernes : le forfait RED by SFR 160 Go est à seulement 8,99 euros par mois.

Le forfait mobile RED by SFR qui nous intéresse aujourd’hui détient tous les attributs pour celles et ceux qui consomment beaucoup de data, aiment voyager et veulent un réseau solide derrière. De plus, il faut compter moins de 9 euros par mois, le tout sans engagement.

Les bons points de ce forfait RED by SFR 160 Go

160 Go de data 5G, modem inclus, et 31 Go en UE/DOM

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et DOM

Sans engagement et réseau solide de SFR

Le forfait 160 Go est aujourd’hui disponible en à 8,99 euros sur RED by SFR.

Un forfait taillé pour tous les usages connectés

160 Go de data mensuelle, c’est largement de quoi streamer à volonté, jouer en ligne, passer des appels visio, et utiliser son smartphone en mode modem sans avoir à se restreindre. Et pour ceux qui voyagent, les 31 Go inclus en UE et DOM permettent de garder la main sur ses applis et ses services sans avoir à payer en plus.

En cas de dépassement du forfait data, RED propose une recharge de 50 Go pour 10 € (limitée à une fois par mois). Une solution simple et claire pour ceux qui ont un mois particulièrement gourmand en bande passante.

Le forfait inclut aussi l’usage modem, parfait si l’on veut partager sa connexion en déplacement, sans se poser de questions sur les limitations.

La 5G et un réseau fiable, sans contrainte

Le réseau SFR reste l’un des mieux implantés sur le territoire, avec une couverture 4G déjà très solide et une 5G en pleine expansion. Pour ceux qui disposent d’un smartphone compatible, c’est l’assurance de débits rapides et d’une latence réduite, à condition d’être dans une zone couverte.

Le sans engagement reste le gros avantage ici : aucune durée d’engagement, aucune pénalité de résiliation. Si les besoins évoluent, il est possible de partir à tout moment ou d’ajuster son offre via l’appli. Un vrai plus pour garder une certaine liberté.

Enfin, les usages à l’étranger sont clairs et bien encadrés : appels et SMS/MMS illimités depuis l’UE et les DOM, 31 Go de data pour naviguer sans stress hors de France.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.