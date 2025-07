Proton présente Lumo, son assistant IA aux promesses éthiques

Proton étend son porte feuille de services avec un nouvel assistant IA avec une promesse du respect de la vie privée : Lumo by Proton.

Vous connaissez probablement Proton avec Proton Drive, Mail, ou encore VPN. Aujourd’hui, l’entreprise suisse dévoile Lumo by Proton, un nouvel assistant IA qui se veut transparent et respectueux de la vie privée des utilisateurs.

La promesse est également d’offrir une alternative souveraine européenne (aux côtés du français Mistral avec Le Chat par exemple) face aux géants du secteur, chinois et américains, dans un contexte géopolitique tendu.

L’assistant IA confidentiel

Proton axe son modèle Lumo sur trois piliers : la confidentialité, la sécurité, et la transparence. L’objectif est de pouvoir utiliser le modèle d’intelligence artificielle, sans craindre que sa vie privée soit compromise. Toutes les conversations sont confidentielles, et ne sont pas utilisés pour l’entrainement d’un LLM (Large Language Model). Les données qui transitent ne sont jamais partagées, ni vendues.

L’entreprise suisse avance que son modèle est soutenu par sa communauté, (pas d’annonceurs) et ne gagne pas d’argent grâce aux données de ses utilisateurs. Les données des conversations sont protégés par un chiffrement maison, déchiffrable par l’appareil de l’utilisateur uniquement.

Lumo s’appuie sur des modèles de langage open source pour le traitement des requêtes. Parmi ces modèles, on peut citer Nemo et Mistral Small 3 de Mistral, Openhands 32B de Nvidia, ou encore OLMO 2 32B de Allen Institute for AI.

Proton indique par ailleurs qu’ils optimisent les réponses aux requêtes, et que certains modèles pourront être ajoutés ou supprimés en cours de route. La marque souligne que l’utilisation de modèles moins gros et spécialisés apportent une meilleure efficacité, tout en étant plus rentables sur les coûts d’exploitation.

L’IA de Proton propose des fonctionnalités pour sécuriser les prompts que l’utilisateur peut lui adresser :

Configuré par défaut pour ne pas chercher ses réponses sur internet, sauf sur demande de l’utilisateur

Fonction de téléchargement et d’analyse de fichiers sans enregistrer ces derniers

Associé à l’écosystème de Proton , avec traitement de fichiers depuis Proton Drive

Une question de souveraineté

Dans un contexte de souveraineté dans une atmosphère géopolitique compliqué, Lumo apporte une solution européenne au secteur de l’intelligence artificielle générative, sans dépendre de grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis.

Lorsque nous avons lancé Proton Mail il y a dix ans, notre vision était de fournir une alternative respectueuse de la vie privée aux écosystèmes des Big Tech, une alternative qui puisse profiter à l’ensemble de la société. Les Big Tech utilisent l’IA pour dynamiser la collecte de données utilisateur afin d’accélérer la transition du monde vers un capitalisme de surveillance. C’est précisément pour lutter contre cela que nous pensons qu’il est essentiel de fournir une alternative qui protège la vie privée et sert les utilisateurs au lieu de les exploiter. L’IA ne doit pas devenir l’outil de surveillance le plus puissant au monde. Lumo, comme tous les produits Proton, place l’utilisateur avant les profits.

De plus, Proton précise que le traitement des demandes s’effectue exclusivement sur des serveurs qui sont contrôlés par l’entreprise et basés en Europe.

Prix et disponibilité

Lumo est disponible depuis le lien lumo.proton.me, ou depuis l’application sur iOS et Android, avec deux offres proposées :

Une offre gratuite qui donne accès à 100 questions par semaine.

L’abonnement Lumo Plus qui offre des fonctionnalités supplémentaires, sans aucune limite de questions et d’ajout de favoris, un historique de navigation plus complet, ou le téléchargement de fichier plus lourds. Notez également que l’abonnement est inclus dans l’offre de Proton Visionary.

Vous pourrez utiliser le service gratuitement, ou prendre l’abonnement Lumo Plus au tarif de 12,99 euros par mois (9,99 euros par mois si vous prenez l’abonnement annuel).