Boîte mail plus intelligente, VPN plus rapide, galerie plus privée… Voici les nouveautés à venir sur Proton cet été

VPN, Mail, Drive… Proton annonce de sérieuses améliorations pour l’ensemble de sa suite logicielle, qui s’affirme comme une alternative crédible aux services de Google.

À l’approche de l’été, Proton dévoile une série de mises à jour pour sa suite logicielle. L’entreprise suisse qui continue de s’imposer comme un concurrent crédible aux services proposé par des GAFAM comme Google, annonce un « Proton plus puissant, plus privé et plus réactif ».

Un meilleur tri des mails

La première mise à jour concerne sa boîte mail avec une meilleure gestion des mails et en particulier des newsletters. Proton, à la manière de Gmail, dévoile une fonctionnalité nommée « la vue Newsletters ». Ce nouvel espace centralisera automatiquement l’ensemble des newsletters à un seul endroit, pratique pour ne pas polluer votre boîte mail. L’entreprise précise qu’il sera également possible de se désinscrire de ces chaînes de mails en un seul clic.

Un VPN plus adaptable

Côté VPN, Proton indique avoir renforcé son NetShield Ad-blocker, qui bloquera désormais la quasi-totalité des domaines de phishing connus. L’entreprise en profite aussi pour lancer le DNS personnalisé pour iPhone, iPad et Mac.

Un album photo sécurisé

Si vous ne souhaitez plus utiliser Google Photos, Proton propose un système similaire directement intégré à son drive. Les utilisateurs pourront accéder dans leur drive à une vue personnalisée proche de celle que l’on retrouve chez Google avec une synchronisation des fichiers en temps réel, le tout avec un chiffrement de bout en bout.

Dans le reste des nouveautés, Proton indique intégrer une interface en ligne de commande pour Proton Pass, son portefeuille numérique. Pratique pour les utilisateurs plus avancés qui pourront intégrer l’application comme ils le souhaitent dans leur espace de travail.

Autant d’améliorations bienvenues, qui permettent aux utilisateurs soucieux de leur vie privée de se passer des services de Google en douceur.