Partager ses comptes SVoD en toute sécurité, c’est possible avec cette nouveauté de Proton Pass

Partager ses mots de passe, c'est l'une des meilleures preuves d'amitié (ou d'amour) qui soient, mais encore faudrait-il bien s'y prendre. Avec la nouvelle fonctionnalité du gestionnaire de mots de passe Proton Pass, il est désormais possible de partager ses identifiants en sécurité.

Partager le mot de passe de son compte Prime Video ou NordVPN par mail, par SMS ou Google Doc, on l’a tous fait un jour. Toutefois, cette pratique ne doit pas pour autant être normalisée puisque les risques de se faire pirater sont bien présents. Avec sa nouvelle fonction Secure Links, Proton Pass, le gestionnaire de mots de passe de Proton, permet désormais de partager ses codes secrets via des liens sécurisés et éphémères.

Le copier/coller de mot de passe, c’est terminé !

Nous sommes nombreux à adopter de mauvaises habitudes quant aux mots de passe, ce qui peut être compréhensible vu le nombre de sites/comptes auxquels nous sommes inscrits. Ce n’est pas mieux lorsqu’il est question de partager nos identifiants puisque les supports utilisés ne sont généralement pas cryptés. Avec sa nouvelle fonction Secure Links, Proton Pass propose une option de partage sécurisée en générant un lien crypté dont on peut personnaliser le nombre de consultations maximum ou encore le délai avant expiration qui peut aller s’étendre de 1 heure à 30 jours. On peut également désactiver le lien à tout moment.

Pour pouvoir utiliser Secure Links, il n’y a pas besoin pour les deux parties d’être abonné à Proton Pass, un seul compte suffit. La génération des liens est si sécurisée que même les serveurs de Proton ne peuvent avoir accès à leur contenu. Lorsque le destinataire clique dessus, il atterrit sur une page web du gestionnaire avec les mots de passe partagés. Si l’auteur du lien a besoin d’apporter des modifications aux éléments déjà envoyés, il peut le faire directement sur le lien sécurisé au lieu de devoir générer un autre lien de partage.

Avec une autre nouveauté Extra

Avec Secure Links, Proton Pass a lancé une deuxième nouveauté qui lui apporte une couche de sécurité supplémentaire, c’est Extra Password. Celle-ci permet simplement d’ajouter un second mot de passe pour accéder à son compte Proton Pass, en plus de ses identifiants Proton.

Enfin, alors qu’Extra Password est disponible pour tous les abonnés Proton Pass, Secure Links est accessible uniquement pour celles et ceux ayant souscrit à une formule payante.