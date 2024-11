WhatsApp : cette nouveauté va vous simplifier la tâche pour partager des photos

La dernière version de WhatsApp simplifie la procédure pour le partage d’images, avec une étape en moins.

L’application WhatsApp sur smartphone // Source : Meta

Meta met régulièrement à jour son application WhatsApp pour modifier son interface utilisateur et la simplifier de plus en plus.

La dernière mise à jour en date, repérée par le site WABetaInfo, s’attaque au partage de photos sur l’application de messagerie. En effet, comme l’indique le site spécialisé, la dernière bêta de WhatsApp sur Android, en version 2.24.24.9, va permettre de simplifier la sélection de photos à partager dans les discussions.

Jusqu’à présent, pour partager des images à un proche sur WhatsApp, il fallait sélectionner l’icône des pièces jointes, puis appuyer sur l’option de galerie. On pouvait alors choisir les différentes images à envoyer… avant de se retrouver face à l’éditeur d’image pour les modifier ou les annoter. C’est uniquement à ce moment-là qu’apparaissait le bouton pour envoyer les images en galerie.

Une étape en moins pour le partage d’images

Désormais, la version bêta 2.24.24.9 de WhatsApp allège la procédure. Au moment d’ouvrir sa galerie photo pour sélectionner les images, une validation permet de les envoyer directement, sans avoir à passer par l’éditeur d’image. De quoi simplifier la démarche en réduisant le nombre d’étapes. De même, il n’est plus nécessaire d’appuyer longuement sur chaque image pour la sélectionner parmi les fichiers à envoyer, un appui court suffit dorénavant.

La modification des images au sein de WhatsApp, avant l’envoi, reste cependant possible, avec une option qui apparait en bas à gauche de l’écran, à côté du champ permettant d’inscrire la légende de l’album.

La mise à jour bêta 2.24.24.9 est d’ores et déjà disponible sur les smartphones Android inscrits au programme bêta. La nouvelle démarche de partage de galerie devrait être déployée à l’ensemble des utilisateurs dans les prochains mois.