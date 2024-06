WhatsApp : envoyer des photos et vidéos en HD devient plus simple

L'option permettant d'envoyer des photos et vidéos en HD sur WhatsApp va être activée par défaut. Concrètement, vous n'aurez plus rien à faire pour envoyer des contenus en bonne qualité sur l'application.

C’est souvent la déception : vous faites une jolie photo de votre chat, de votre plante ou de votre dernière création, ce qui fait votre fierté, à votre famille ou à vos amis sur WhatsApp. Et là, patatras : la photo n’est plus aussi jolie que lorsque vous l’avez prise. C’est normal : l’application de messagerie compresse les images et les vidéos lorsque vous les envoyez : ça lui coûte moins cher et c’est plus rapide à envoyer. Depuis quelques mois, WhatsApp avait donné la possibilité d’envoyer en HD les photos et les vidéos. Désormais, cette option n’en sera plus une, puisqu’elle sera activée par défaut, comme l’a remarqué Android Police.

Des photos et vidéos toujours compressées sur WhatsApp, mais bien moins

C’est en fait Artem Russakovskii, fondateur d’Android Police, qui a partagé sa découverte sur X. C’était une rumeur depuis plusieurs mois : le téléchargement en qualité HD par défaut sur Android. Désormais, les utilisateurs n’ont plus à sélectionner la qualité HD à chaque fois qu’ils veulent envoyer des photos et vidéos dans la meilleure qualité possible, lorsqu’ils ne l’ont pas réglé dans les paramètres. Pour l’instant, cela est disponible très largement dans la version bêta 2.24.13.10 de WhatsApp.

WhatsApp prévient tout de même : cette qualité peut prendre six fois plus de place. Donc si votre interlocuteur n’a plus beaucoup de place sur son smartphone et que vous lui envoyez les vingt vidéos de votre soirée, il pourrait voir son stockage vite se saturer. Et si vous avez un forfait avec peu de data chaque mois, les envoyer en 4G/5G consommera une partie de votre forfait. Attention aussi : cette option HD ne signifie pas que les contenus envoyés ne subissent pas de compression : c’est simplement la définition qui reste la même pour s’adapter aux définitions des écrans des appareils d’aujourd’hui.

