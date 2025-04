Ce que la dernière mise à jour de Proton VPN change pour vous sur smartphones et PC

L’entreprise suisse Proton, spécialisée dans la protection des données, déploie de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs et leur garantir une protection toujours plus importante.

Nouvelle interface de Proton VPN // Source : Proton

Garantir la sécurité de ses utilisateurs, c’est bien, le faire via une interface facile d’accès, c’est mieux et ça Proton semble l’avoir compris. L’entreprise suisse, éditant une suite logicielle centrée sur la protection des données des utilisateurs, dévoile une nouvelle interface pour Proton VPN, accessible pour les utilisateurs PC et smartphones.

Une expérience utilisateur améliorée

Après avoir lancé une nouvelle interface pour son application Android, les équipes de Proton ont décidé de proposer cette même modernisation aux applications Windows et iOS.

On peut ainsi lire sur le blog de Proton que l’interface d’accueil devient centrale, permettant d’un simple coup d’œil de savoir si le VPN est actif et d’indiquer l’emplacement de la connexion. On y retrouvera également un bouton d’arrêt plus simple et d’autres fonctionnalités avancées comme la redirection de connexion.

Aperçu de la nouvelle interface de Proton VPN sur smartphone // Source : Proton

Des fonctionnalités premium

Les utilisateurs Windows et Android, eux, vont pouvoir bénéficier de profils VPN personnalisés leur permettant d’enregistrer un profil de connexion associé à une ville, un pays, un serveur spécifique en fonction de leurs besoins. Interrogées par TechRadar, les équipes de Proton ont indiqué que les utilisateurs iOS bénéficieront de cette personnalisation dans un second temps. Les utilisateurs mobiles voient aussi apparaître des widgets adaptés à leurs écosystèmes pour vérifier l’état de leur connexion au VPN sans avoir à ouvrir l’application.

Déployée depuis le 3 avril 2025, Proton précise que la majorité de ces applications et mises à jour sont accessibles à tous à l’exception des profils personnalisés qui nécessitent un abonnement Proton VPN payant.

