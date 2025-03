Abandonner la tech américaine ? ProtonVPN s’associe avec un navigateur européen pour prendre le pas

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, des internautes européens sont en recherche d’alternatives aux services des géants américains. ProtonVPN et Vivaldi explorent ce terrain avec un partenariat.

Faut-il se passer des services des géants américains comme Google ou Microsoft pour privilégier des services français ou européens ?

La question se pose de plus en plus, en particulier depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, soutenu par plusieurs patrons de la tech, Elon Musk au premier plan.

-250 € sur les PC portables Snapdragon X Découvrez les PC les plus rapides et optimisés pour l’IA. Les adhérents Fnac+ peuvent bénéficier de jusqu’à 250 euros de remise.

D’autant que l’Europe ne manque pas d’alternatives, de plus en plus intéressantes et soumises à une réglementation européenne plus protectrices des consommateurs.

C’est le cas du Suisse ProtonVPN dont le service de VPN est désormais intégré au navigateur Vivaldi.

Alliance de services européens

L’idée d’une riposte des marques européennes fait son chemin et aboutit déjà à un partenariat. Le navigateur Vivaldi développé en Norvège a été créé par le cofondateur d’Opera. Il est basé sur Chromium, comme beaucoup de navigateurs web désormais.

En quelques clics, les utilisateurs de Vivaldi vont donc pouvoir passer par une connexion sécurisée ProtonVPN. D’après Proton, c’est une bonne façon d’éviter la collecte des données des utilisateurs poussée par les géants américains sur leurs produits, en particulier Google. Voici ce que déclare David Peterson, patron de ProtonVPN, sur le sujet.

« Les utilisateurs du monde entier en ont assez de la collecte de données perpétrées par les géants de la technologie. Le problème est qu’ils n’avaient jusqu’à présent aucune alternative. L’Europe est parfaitement placée pour offrir cette alternative, et c’est ce que des entreprises comme Proton et Vivaldi construisent. Ensemble, Proton VPN et Vivaldi établissent une nouvelle norme qui remet en cause la domination des géants de la tech, en offrant une alternative européenne viable qui aide tout un chacun à reprendre le contrôle de sa vie numérique. »

Proton veut jouer la carte européenne

Andy Yen, le fondateur de Proton que l’on connait pour Proton Mail, Proton VPN et Proton Drive notamment, a pris la parole publiquement sur le réseau social X pour suggérer à l’école Polytechnique de souscrire aux services de l’européen. L’école serait, en effet, sur le point de signer une migration importante vers Microsoft 365, comme l’indiquait dans un article le média Next.Ink.

Vivaldi Browser Télécharger gratuitement

On imagine que la firme suisse pourrait dans les mois à venir multiplier ce genre de partenariat pour renforcer la création d’un bouquet de services européens de la tech.