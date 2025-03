Ces marques européennes contre-attaquent Donald Trump : les citoyens peuvent choisir de la tech locale de qualité

Pour lutter contre le « America First » de Donald Trump, des industriels européens appellent l’Union européenne à une « action radicale » pour garantir une « infrastructure numérique souveraine ».

L’Union européenne veut revenir sur le devant de la scène sur la production de semiconducteurs // Source : Montage Frandroid à partir d’une photo de Pok Rie

Les nouvelles mesures douanières pensées par l’administration Trump pourraient accélérer le développement d’une indépendance technologique européenne. Dans une lettre ouverte adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et à la responsable numérique de l’UE, Henna Virkkunen que TechCrunch a pu se procurer, on apprend que des industriels européens appellent l’UE à mettre en place une politique forte pour ne plus dépendre d’acteurs étrangers.

Garantir une « infrastructure numérique souveraine »

« Imaginez une Europe sans moteur de recherche, sans messagerie électronique ni logiciel de bureautique. Cela signifierait l’effondrement total de notre société. Cela paraît irréaliste ? Eh bien, quelque chose de similaire vient de se produire en Ukraine », indique Wolfgang Oels, directeur opérationnel du moteur de recherche Ecosia, à TechCrunch.

Un retournement géopolitique aux conséquences immédiates qui incite 80 industriels issus de secteurs allant du cloud, aux télécommunications en passant par la défense comme Airbus ou Dassault, à appeler l’UE à mettre en place une « infrastructure numérique souveraine ». Pour atteindre cet objectif, les signataires de la lettre s’appuient sur les travaux de l’économiste Cristina Caffarra qui prône l’idée d’un « EuroStack ».

Une priorité européenne

Cette étude vise à garantir une indépendance européenne dans le secteur de la technologie, à l’image des travaux récemment menés en Allemagne. Pour autant, « l’objectif n’est pas d’exclure les acteurs non européens » précisent les industriels, mais de créer un espace où ils auraient une mise en avant et une préférence sur les achats publics.

Pour ce qui est des consommateurs, les industriels appellent les pouvoirs publics à mettre en place des subventions pour leur permettre d’acheter plus facilement européen.

« Historiquement, l’idée de penser « l’Europe d’abord » a été taboue, considérée comme inconvenante. Et si la volonté de donner l’exemple à l’échelle mondiale et de jouer franc-jeu est admirable, elle est naïve et a désavantagé l’Europe » Any Yen, fondateur de Proton

De plus, face à la montée des technologies propriétaires, les signataires de la lettre souhaitent mettre en place une technologie basée sur l’ouverture et en faire « un pilier de la stratégie souveraine numérique de l’Europe ». Frank Karlitschek, PDG et fondateur du service cloud Nextcloud, insiste et signe : « La souveraineté numérique ne peut être atteinte qu’avec des logiciels open source ». En rendant les technologies des infrastructures essentielles à 50 ou 80% en open source, Karlitschek indique que cela « créerait une explosion de nouvelles startups et d’innovation » tout ne coûtant rien au contribuable.

Pour le moment, la Commission Européenne ne s’est pas exprimée sur les sollicitions de l’EuroStack. Toutefois, il est à noter que si cette ambition se concrétise, elle pourrait marquer un tournant pour l’Union européenne et sa manière d’aborder la question de la transformation numérique. Entre ouverture et protectionnisme.