L’Europe créée sa première usine de semi-conducteurs polyvalente : ce que ca change

L’Union européenne continue de rattraper son retard sur le marché des semi-conducteurs et débloque une enveloppe de 920 millions pour créer une usine unique en son genre.

Après avoir investi des centaines de millions d’euros pour faire progresser l’Europe dans le secteur des semi-conducteurs, la Commission Européenne poursuit ses efforts. Pour ce faire, elle annonce débloquer une aide d’État allemande d’un montant de 920 millions d’euros pour créer une usine garantissant un peu plus l’indépendance de l’Europe sur un marché toujours plus en tension.

Une première en Europe

Le projet lancé par Infineon à Dresde, en Allemagne, pourrait créer une usine unique en son genre en Europe pouvant produire deux types de technologies et basculer de l’une à l’autre rapidement, tout en conservant un niveau de production élevé. La première production serait consacrée « la commutation, la gestion et le contrôle de puissance dans les systèmes électroniques » et l’autre serait consacrér aux « circuits intégrés analogiques/à signaux mixtes ». Les semi-conducteurs ainsi produits trouveront des applications dans les secteurs industriels, automobiles et grand public, précise la Commission européenne.

Selon le communiqué, l’usine devrait atteindre sa pleine capacité en 2031. Pour la Commission, ce projet contribue à « renforcer la sécurité d’approvisionnement de l’Europe ». Une initiative qui s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’« EU Chips Act », qui prévoit que 20% de la production mondiale de puces électroniques soit réalisée sur le sol européen d’ici 2030.

Si l’Europe rattrape son retard, elle a encore fort à faire face à une concurrence internationale qui s’intensifie. La dernière en date, venant de la Corée du Sud qui souhaite rivaliser avec le géant et leader du secteur, TSMC.