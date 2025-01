Nous avons joué avec la M-Con, une manette mobile étonnante créée par un YouTubeur

La M-Con V1, c’est avant tout l’histoire d’un vidéaste sur YouTube. L’ingénieur Eternal Progression rêvait d’une manette parfaite, et l’a créé : nous avons pu l’essayer sur le CES 2025.

Avez-vous déjà rêvé éveillé du produit absolument parfait pour votre utilisation ? De comment il se placerait dans votre main, de quel rôle il remplirait dans votre vie ? Lorsque l’on est une personne lambda, on finit par scruter les sorties des constructeurs et comparer les produits existants à ce rêve. Mais lorsqu’on est Eternal Progression, vidéaste ingénieur sur YouTube, on le crée de ses propres mains.

La M-Con, nom donnée à la manette mobile conçue par l’ingénieur, c’est effectivement l’histoire d’une vidéo de création DIY qui a tellement explosé les compteurs de vue… qu’elle est devenue une réalité. Après des mois de conception, et avoir trouvé comme partenaire le créateur d’accessoire Ohsnap!, le produit est désormais disponible en crowfunding. Le CES 2025 fut l’occasion pour ses concepteurs d’offrir l’opportunité de le prendre en main pour la première fois.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le concept derrière la M-Con

Mais qu’est-ce qui rend cette manette mobile unique ? La vision originale du créateur était de revenir au concept des produits à slider, comme le Xperia Play ou la PSP Go. Le but ultime : utiliser la technologie Magsafe d’Apple pour offrir une manette mobile compacte et performante aux smartphones, avec l’idée de pouvoir la glisser dans sa poche sans le moindre problème et toujours utiliser son smartphone comme un smartphone.

Il faut dire qu’il s’agit aujourd’hui du plus grand reproche fait aux produits existants. Même une manette comme la Backbone One ne se glisse pas proprement dans une poche, et lorsqu’un appareil y est appairé, il est difficile de l’utiliser autrement que pour jouer. La M-Con veut régler ces deux problèmes, en conservant toutes les fonctionnalités classiques d’un smartphone tout en offrant un format qui protège les joysticks et ne les fait pas s’accrocher aux bords de nos poches.

Des réussites et des faiblesses

Nous avons pu prendre en main une M-Con encore en conception, qui est loin d’être finalisée. Cependant, cela ne nous a pas empêché de repérer de nombreux points positifs. Fermé, le produit est effectivement très compact et ne prend pas plus d’espace qu’une petite batterie portable. Le cercle MagSafe intégré sur le dessus peut se déplacer légèrement de gauche à droite, de manière à bien centrer n’importe quel smartphone.

Oui, n’importe quel smartphone. Si MagSafe est synonyme d’iPhone, Ohsnap! fournira avec la manette deux aimants autocollants à apposer sur n’importe quel smartphone pour qu’il puisse se loger sur la M-Con. Pourquoi deux ? Pour que l’épaisseur résultante puisse permettre à n’importe quel ilot photo de passer sans empêcher les puissants aimants fournis par Ohsnap! de faire leur office. Il y a cependant un hic ; la vision originale était de pouvoir mettre le smartphone aimanté à la manette dans sa poche. Le produit final est par contre un peu trop épais pour ça. Il conserve malgré tout une excellente compacité.

Pour ouvrir la M-Con, il suffit d’appuyer sur deux boutons sur la tranche supérieure du produit. Dès lors, la manette s’ouvre d’un grand « shlack » très satisfaisant, même s’il faut noter que sur ce modèle de test, l’appui sur les deux boutons était un peu trop rigide. Produit encore en développement, on le rappelle.

Le confort est bien là

Mais une fois lancé dans une partie, il est difficile de cracher dans la soupe. Le concept de la M-Con fonctionne excellemment bien, à tel point que même un Galaxy Z Fold est confortable. L’équilibre du poids de la manette par rapport à celui du smartphone est excellent, faisant qu’on croirait presque retrouver les sensations d’une PSP Go d’époque. Et si le smartphone peut effectivement bouger quelque peu sur son support, faute d’être maintenu par des aimants, il s’agit ici d’un fait peu contraignant à l’usage. Tout fait illusion, et le confort est bien là.

La meilleure idée ergonomique de cette petite manette se retrouve dans deux pales aux dos que l’on peut ressortir pour créer un support pour la paume des mains. Celles-ci peuvent être totalement déployées, pour retrouver l’ergonomie d’une manette classique, ou déployées à mi-chemin pour permettre un plus grand confort lorsqu’allongé. Un détail qui prouve comme la conception de cette manette revient à un véritable joueur mobile.

Maintenant, tout n’est pas parfait. Mais il faut bien garder en tête que nous avons eu dans les mains un produit loin de ressembler à une version finale. Les gâchettes numériques étaient par exemple un peu trop molle, la croix directionnelle et les boutons ABXY sur membrane trop enfoncés dans le châssis, et la texture des joysticks en forme de champignon un peu trop glissante.

Autant de critiques constructives que nous avons formulé à l’équipe sur place, et qui ont été entendue avec une certaine malice puisqu’à dire vrai : les concepteurs en ont bien conscience, et tout est en passe d’amélioration en attendant la sortie officielle du produit pour le moment prévue pour entre juin et août 2025.

Une philosophie à applaudir

Ce qui rend la M-Con spéciale découle finalement de son créateur, le vidéaste Eternal Progression. Grand défenseur du DIY et du droit à la réparation, sa manette mobile suit plusieurs principes fondateurs extrêmement séduisants. Les modèles 3D de certains composants, comme les boutons et les joysticks, seront fournis pour faciliter la réparation des éléments de la manette par exemple. La batterie, qui fournit « environ une semaine d’usage » selon l’équipe, utilise un connecteur standard et peut donc être changée. Et fondamentalement, la M-Con est faite pour être un projet « du peuple pour le peuple », pour ainsi dire.

Cela se voit aussi dans l’usage type imaginé. La manette mobile se connecte par le biais du protocole Bluetooth 5.2, reconnu pour sa faible consommation et sa latence optimisée, mais il peut également être connecté à n’importe quel produit par le biais d’une connexion USB-C. Dès lors, le peu de latence qu’entraîne le Bluetooth s’effacera complètement, pour optimiser une session en cloud gaming par exemple. Une application mobile est également prévue pour faciliter les mises à jour firmware de la manette tout autant que permettre le remapping des boutons. Pas d’abonnement en vue à la manière des Backbone !

La manette mobile M-Con est actuellement en financement participatif sur Kickstarter, et a largement dépassé son objectif de 25 000 dollars. Pour les early birds, la manette est vendue à 99 dollars. Passée cette campagne de crowdfunding, elle sera vendue dans le commerce à 149 dollars.

Un prix élevé, mais pas si éloigné des meilleures offres de manette mobile du marché comme la Backbone One ou la Razer Kishi Ultra. Il faut dire qu’il s’agit ici d’une catégorie de produit de niche, qui correspond à un usage encore peu développé et qui n’attire donc pas assez d’acheteurs pour permettre de grandes optimisations d’échelle.

Si la M-Con réussit à fournir un produit final vraiment qualitatif, il vaudra chaque centime dépensé. Et après avoir rencontré l’équipe en charge de son développement, il est difficile de douter que le projet est entre de bonnes mains.