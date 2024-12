Un géant en préparation : le pari ambitieux de la Corée du Sud pour rivaliser avec TSMC

Le taïwanais TSMC continue de s’imposer comme leader mondial dans la production des semi-conducteurs indispensables à nos appareils technologiques. Une position que lui envie la Corée du Sud.

La pénurie de semiconducteurs affecte tout le secteur high-tech et surtout l’automobile // Source : PxHere

Les succès s’enchaînent pour TSMC. L’entreprise taïwanaise, spécialisée dans la production de semi-conducteurs, a enregistré sa meilleure performance financière depuis 1999. Elle continue également de creuser un écart technologique significatif avec ses concurrents grâce à l’adoption d’un procédé de gravure très convoité en 2 nm. Une réussite qui suscite l’intérêt de la Corée du Sud, qui envisage de créer un concurrent potentiel, financé par l’État, et baptisé KSMC.

Un projet estimé à 13 milliards d’euros

Pour réaliser KSMC, WCCFTech rapporte que la Corée du Sud devrait investir pas moins de 20 000 milliards de wons coréens, soit plus de 13 milliards d’euros en conversion brute. Une somme astronomique qui aurait plusieurs objectifs

D’une part, elle permettrait de concurrencer la technologie de pointe de TSMC en développant des procédés avancés comme la gravure en 2 nm. D’autre part, elle servirait à soutenir la production de masse de puces utilisant des technologies plus classiques, en permettant à plus « de 250 entreprises sans usine de prospérer » déclare le professeur Kwon Seok-jun de l’université Sungkyunkwan à Korea Biz Wire. D’autres intellectuels et industriels coréens soulignent que, grâce au soutien de l’État, KSMC pourrait adopter un écosystème similaire à celui de TSMC.

Une rentabilité à long-terme

Les premières projections sud-coréennes estiment que l’opération pourrait générer, d’ici 20 ans, l’équivalent de 196,8 milliards d’euros, faisant de ce projet une initiative hautement rentable. En 2047, KSMC pourrait même se hisser parmi les leaders de l’industrie des semi-conducteurs, selon ces industriels.