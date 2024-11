Vous avez bien fait d’attendre le Black Friday pour prendre un VPN

Si les VPN appliquent régulièrement des réductions sur leurs abonnements tout au long de l’année, les meilleures affaires sont à réaliser lors du Black Friday.

Jusqu’au 2 décembre, l’abonnement à Surfshark VPN de deux ans passe sous la barre symbolique des 2 euros mensuels. Le fournisseur l’assure, c’est son offre la plus compétitive de 2024.

Un abonnement VPN à moins de 2 euros

55,72 euros seulement au total, voici ce que coûte l’abonnement de Surfhsark le moins cher pour les deux prochaines années si vous souscrivez pendant le Black Friday. Rapporté au mois, cela revient à 1,99 euro, notamment parce que le fournisseur vous offre en sus 4 mois d’abonnement.

Si cet abonnement contient l’essentiel pour naviguer en sécurité (VPN, bloqueur de pubs et de cookies et générateur d’e-mails masqués), les autres formules plus complètes encore de Surfshark sont aussi en promotion pour le Black Friday :

Que permet vraiment un VPN ?

Pour comprendre à quoi sert un VPN, il faut d’abord pouvoir imaginer comment cela fonctionne. Très simplement, un VPN, à l’aide de ses serveurs, agit comme un intermédiaire entre vos appareils et les données que vous échangez sur Internet. Toutes ces données qui transitent vers les serveurs VPN sont sécurisées, les rendant impossibles à déchiffrer pour toute entité extérieure à votre réseau.

Installer un VPN sur ses appareils, tout d’abord, permet de sécuriser votre accès à internet, même lorsque le réseau est compromis. Si cela n’a que très peu de chance d’arriver sur le réseau Wi-Fi de votre domicile, rien n’est moins sûr pour les réseaux Wi-Fi publics des hôtels ou des aéroports. Ils peuvent facilement être usurpés ou détournés. Dans ces cas-là, un VPN vous protège.

Ensuite, un VPN permet de délocaliser sa connexion à Internet grâce à ses serveurs situés à travers le monde. Dans le cas de Surfshark, on en compte plus de 3 200 dans 100 pays. Autant de destinations depuis lesquelles vous pouvez vous connecter à internet, et donc avoir accès à des contenus naturellement bloqués dans votre pays de résidence. De quoi accéder à des catalogues de contenus plus vastes sur les plateformes de streaming ou contourner le blocage de certains sites ou services exigés par des États.

Pourquoi choisir Surfshark, et pas un autre VPN ?

Si le fonctionnement d’un VPN est identique d’un service à l’autre d’un point de vue technique, les fournisseurs se distinguent sur la qualité de l’application, des débits et du service client.

À ce petit jeu, Surfshark fait figure de bon élève. Il s’agit en effet du seul VPN à ne pas limiter le nombre de connexions simultanées depuis un même compte. Vous pouvez ainsi utiliser Surfshark depuis votre smartphone, votre ordinateur et votre téléviseur en même temps et sans restriction. Vous pouvez même partager l’accès avec vos proches.

D’autant que l’application Surfshark est disponible sur à peu près tous les appareils qui peuvent se connecter à Internet. Des téléphones Android et iOS, aux ordinateurs Windows et macOS, en passant par les téléviseurs et même certains routeurs.

Depuis ces applications, l’utilisateur peut contacter les membres du service client de Surfshark, formés pour répondre aux questions techniques et pratiques. De plus, vous avez également 30 jours pour les joindre et faire valoir votre garantie « satisfait ou remboursé » après votre souscription. Un délai assez long pour se forger une idée concrète sur la qualité du service et son utilité avant de demander un éventuel remboursement.