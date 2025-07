Voici pourquoi il est crucial de protéger son numéro de téléphone comme celui de sa carte bancaire

Saviez-vous que votre numéro de téléphone constitue une portée d’entrée royale pour les hackers ? Découvrez comment cette donnée peut être réutilisée et comment la protéger au mieux.

Image générée par IA via Midjourney

Communiquer son numéro de téléphone pour créer un compte en ligne ou une carte de fidélité en magasin est devenu banal. Mais avez-vous pensé à ce que deviennent vos données par la suite ?

Entre les mains de cybercriminels, cette information d’apparence anodine peut être utilisée à de mauvaises fins. Voici un aperçu de ce que les pirates peuvent faire avec un simple numéro de téléphone et comment protéger efficacement votre vie privée avec un outil adapté, à l’instar de celui de Surfshark.

Derrière de simples spams, des arnaques parfois bien rodées

Lorsque vous communiquez votre numéro de téléphone à une entreprise, elle peut l’utiliser elle-même à des fins commerciales ou encore les revendre à des tiers désireux d’étoffer leur base de prospects. Devenu une cible marketing, vous recevez alors une multitude d’appels et de SMS commerciaux, ce qui peut devenir très agaçant.

Si vous répondez, l’émetteur vous renvoie vers un site frauduleux, via lequel vous pouvez soi-disant choisir nouveau créneau de livraison ou un point relai // Source : Humanoid XP

Si la plupart des spams sont inoffensifs, certains d’entre eux ont pour but de vous soutirer un maximum de données personnelles. Remises extraordinaires, colis en attente, amendes à payer : les hackers ne manquent pas d’ingéniosité pour vous convaincre de cliquer sur leurs liens et de saisir des informations complémentaires (adresse postale, email, mot de passe, numéro de carte bancaire). Pire, ces sites de phishing ressemblent parfois trait pour trait aux originaux et sont alors difficiles à détecter.

D’autres sites frauduleux ont quant à eux pour mission d’infecter votre appareil avec un malware, ouvrant ainsi la voie au piratage et à une nouvelle collecte abusive et insidieuse de données personnelles. Captures d’écran, enregistrement des saisies au clavier, interception de messages : pour dérober vos données, les méthodes sont variées et généralement discrètes.

Les appels indésirables peuvent être lourds de conséquences sans un minimum de précaution // Source : image générée via Midjourney

Enfin, gare aux arnaques téléphoniques. Afin de s’emparer de vos informations les plus sensibles, les cybercriminels n’hésitent pas à se faire passer pour votre banquier, l’administration fiscale, un service technique ou encore l’établissement scolaire de votre enfant. En jouant sur une fausse urgence et sur vos émotions, ils vous amènent à communiquer des tas d’informations précieuses comme votre identité complète, vos codes d’accès ou encore vos coordonnées bancaires. Certains vont même jusqu’à vous demander un règlement express.

Les plus malintentionnés peuvent ensuite compiler toutes les données obtenues en vue d’usurper votre identité.

Le piratage et ses variantes : plus discrets mais tout aussi dommageables

Certains hackers rusent pour avoir spécifiquement accès à vos SMS. Leur but n’est pas d’espionner vos conversations, mais de mettre la main sur les codes de confirmation que vous recevez. Ces derniers sont envoyés automatiquement lorsque vous tentez de vous connecter à un compte en ligne protégé par une double authentification par SMS ou lorsque vous réinitialisez son mot de passe. Ils ont alors tout pour accéder à vos espaces personnels en ligne. D’où l’importance d’opter pour d’autres modes de double authentification comme la biométrie ou les applications de type Google Authenticator.

Aperçu de l’application Google Authenticator // Source : Google

Mais alors comment font-ils pour s’emparer de vos SMS ? En marge des traditionnels malwares et spywares, les hackers recourent au SIM swapping (échange de carte SIM en français). Concrètement, ces cybercriminels contactent votre opérateur en se faisant passer pour vous et déclarent une perte de votre carte SIM en vue d’en obtenir une nouvelle, livrée directement à l’adresse de leur choix. Une fois la carte SIM réceptionnée, les hackers reçoivent l’intégralité de vos appels et de vos SMS. Pire, les plus malintentionnés peuvent utiliser votre numéro de téléphone pour harceler des tiers ou pour des actes illégaux.

Des actions simples pour protéger son numéro de téléphone

En faisant preuve d’un minimum de précaution, il est possible de limiter l’exposition de son numéro de mobile. Voici quelques recommandations simples et rapides à mettre en œuvre pour y parvenir :

éviter au maximum de communiquer son numéro de téléphone, a fortiori quand le formulaire d’inscription ou de contact indique que cette information est optionnelle ;

ne jamais cocher la case autorisant le transfert de vos données personnelles à des tiers ;

ne pas le renseigner sur les réseaux sociaux ;

demander à son opérateur de passer votre ligne sur liste rouge et d’activer le blocage automatique des numéros surtaxés ;

surveiller régulièrement sa messagerie à la recherche d’e-mails anormaux ;

ne jamais donner d’informations privées par téléphone sans être sûr de l’identité et de la fiabilité de son interlocuteur et ne jamais plier sous le coup de l’urgence ou de l’émotion.

Les attaques pouvant prendre des formes très variées, il est essentiel de renforcer ces bonnes pratiques par une solution polyvalente de cybersécurité comme celle de Surfshark.

Surfshark : bien plus qu’un VPN, un outil pour protéger votre identité en ligne

Pour éviter de s’en remettre à son seul principe de précaution, le mieux est d’opter en complément pour un outil de cybersécurité complet comme celui de Surfshark.

Source : Surfshark

En plus de sécuriser votre connexion et donc votre flux de données grâce à son VPN, l’éditeur propose toute une palette de fonctionnalités avancées comme :

un antimalware, idéal pour éviter les risques d’infection par des applications, des pièces jointes ou des sites frauduleux ;

un anti-tracking pour éviter que certains sites ne s’emparent de votre historique de navigation à votre insu, et n’établissent un profil complet de vous ;

un anti-pub pour ne plus risquer de cliquer sur des publicités frauduleuses.

Mais Surfshark tire surtout son succès de trois services premium :

son outil de protection de l’identité Incogni chargé de vous aider à supprimer vos données personnelles du web, et donc votre numéro de téléphone ;

l’Alternative ID, capable de générer automatiquement une identité virtuelle avec un alias pour les formulaires et les créations de compte en ligne ;

un système d’alerte chargé de vous prévenir en cas de compromission de vos mots de passe et de violation de vos données personnelles (e-mails, coordonnées, numéro de carte bancaire, pièce d’identité).

Le tout pour à peine 3,99 euros par mois (HT). Mieux, Surfshark vous offre trois mois d’abonnement supplémentaires et vous permet de tester sa solution pendant 30 jours puis vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.