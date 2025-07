En redressement judiciaire depuis le début de l’année 2025, la marque française de vélos électriques Angell est sauvée par le groupe Rebirth, qui prépare déjà une nouvelle génération de VAE pour 2026.

Source : Angell

Angell, c’était le pari audacieux d’un vélo électrique connecté et au design unique. Ayant séduit des milliers de cyclistes urbains, le VAE a subi un rappel de sa première génération pour risque de casse du cadre. Cette opération lancée en novembre 2024 a précipité la marque vers une descente aux enfers.

Sans pouvoir trouver un accord avec son assembleur SEB pour financer le remplacement des 5 000 vélos concernés, Angell Mobility a subi un coût de 10 millions d’euros. Ce fut un coup fatal pour la société qui a été placée en cessation de paiement en janvier 2025 puis en redressement judiciaire.

Rebirth pour la renaissance d’Angell

Malgré la dette monstre, un repreneur s’est manifesté. Après des semaines de discussions, le tribunal de Bobigny a tranché ce 17 juillet 2025. Il a validé la reprise d’Angell par Rebirth selon Les Echos.

Rebirth est un groupe français est un spécialiste de la relance de marques emblématiques. Il possède d’abord Solex et Matra, avant de récupérer Lejeune, la startup Coleen, puis faire l’acquisition de Peugeot et Gitane via Cycleurope (désormais Re_Cycles).

La reprise d’Angell concerne “les actifs, le fichier client et les 19 salariés restants” selon le média. Si l’activité commerciale se résume à la prise en charge des vélos rappelés et à la vente des derniers vélos électriques actuels en stock, l’équipe est déjà au charbon.

Une nouvelle générations de vélos électriques en 2026

Elle serait en train de “concevoir une gamme de produits différents, sur lesquels il y a eu des correctifs par rapport aux premières générations” selon le PDG de Rebirth, Grégory Trebaol.

Les premiers vélos connectés, dont des cargos, seront lancés début 2026. Ils seront produits dans l’usine Re_Cycles de Romilly-sur-Seine (Aube) auprès des Cowboy qui y sont assemblés depuis début 2025.