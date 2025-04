« L’ABS sera bientôt un standard sur tous les nouveaux vélos électriques » : pourquoi le monopole de Bosch sera bientôt de l’histoire ancienne

Afin de concurrencer Bosch avec son système de freinage ABS pour vélos électriques, l’entreprise italienne Bluebrake espère enfin décoller avec ce nouveau financement.

Source : Blubrake

Le freinage est sans doute l’un dés éléments les plus importants d’un vélo électrique. Pour le rendre encore plus efficace, l’ABS (Anti-lock Braking System ou système de freinage à antiblocage) arrive très lentement, sous l’impulsion de Bosch. On peut même parler de quasi monopole de la marque allemande, qui est cependant terminé depuis la fin de l’affaire qui la mêlait à son concurrent, Blubrake.

La société italienne avait gagné son combat contre le géant allemand, et peut donc équiper tous les vélos électriques dont ceux à motorisation Bosch. Cette nouvelle a sans doute motivé plusieurs investisseurs, Algebris Investments, Tri-Star ou encore Fundracer, à financer Blubrake. Ces trois acteurs viennent de réunir 12 millions d’euros ces derniers mois pour son développement.

À quand la démocratisation de l’ABS vélo Blubrake ?

“Nous pensons que l’ABS sera bientôt un standard sur tous les nouveaux vélos électriques, et cet investissement valide notre vision et notre potentiel de croissance”, déclare le fondateur Fabio Todeschini. “Blubrake lance une nouvelle génération de technologie ABS, plus légère, compacte et compétitive, réduisant l’impact sur le prix final pour le client” indique René Wiertz, investisseur chez Fundracer. Reste à savoir le prix, sachant que le surcoût est de 400 à 500 € sur un VAE à ABS Bosch.

L’alternative à l’ABS pour vélo électrique Bosch est encore rare, mais Bluebrake a déjà équipé quelques modèles. On peut citer le speedbike Stromer ST5, le récent longtail électrique O2feel Equo Cargo 7.2 ABS – absent du catalogue 2025 ? – ou le VTT Bianchi Omnia X-Type.